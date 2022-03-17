В Сызрани простились с военным летчиком, погибшим во время спецоперации на Украине

В Сызрани простились со старшим лейтенантом Сергеем Коноплевым - военным летчиком погибшим во время спецоперации на Украине, сообщает городская администрация.
Свои соболезнования родным выразили друзья, сослуживцы, волонтеры, ветераны, губернатор Самарской области.
Начальник городского гарнизона и филиала ВУНЦ ВВС ВВА, генерал-майор Александр Асанов отметил, что Сергей Коноплев поступил в СВВАУЛ в трудные для училища времена. По окончании военного вуза был назначен на офицерскую должность и уже через три года стал командиром экипажа российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
"У 28-летнего героя, выполнившего свой воинский долг, остались мать, отец, жена и маленькая дочь. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - отмечают в мэрии Сызрани.
Сергей Коноплев похоронен на Батрацком кладбище Сызрани.
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