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Образование Общество

В корпусе Самарского областного училища культуры и искусств планируют открыть школу или детский сад

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируют восстановить корпус Самарского областного училища культуры и искусств на пр. Масленникова, 26 и разместить там школу или детский сад. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Фото: http://hinshtein.ru

Двухэтажное здание с деревянными перекрытиями, построенное в далеком 1950 г., хотя и является объектом культурного наследия (образец архитектурного стиля "неоклассицизм"), сегодня находится в крайне тяжелом состоянии. Последний капитальный ремонт здесь проводится в 2000 году. Однако за 22 года корпус пришел в упадок: техническое состояние фундаментов внутренних стен и перекрытий оценивается как недопустимое (износ составляет 60%-70%), не менее изношена и кровля.

Все это привело к тому, что находиться в здании стало небезопасно. С 2019 г. учебный процесс для студентов организован в помещениях Самарского социально-педагогического колледжа.

В ходе выездного совещания вместе с собственником здания в лице Самарской области (профильные министерства и управления) обозначили алгоритм дальнейших действий. До середины лета необходимо провести историко-культурную экспертизу объекта, которая покажет, возможно ли вообще восстановить здание и приспособить его под учебное учреждение, соответствующее современным требованиям организации учебного процесса и безопасности. После проведения экспертизы будет определен способ дальнейшего использования объекта и территории рядом с ним.

По словам парламентария, школы теперь будут строить не за счет нацпроекта, а по новой модели, недавно разработанной Министерством просвещения России, - концессионному соглашению. Самарская область стала первым регионом, который начал работать по новой модели. Этот подход предусматривает выделение средств из федерального бюджета, а также использование кредитных ресурсов, которые выделяют банки с государственным участием. К финансированию проекта планируется привлечь Внешэкономбанк (ВЭБ) - в рамках концессионного соглашения.

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Последние комментарии

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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