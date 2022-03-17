В корпусе Самарского областного училища культуры и искусств планируют открыть школу или детский сад

В Самаре планируют восстановить корпус Самарского областного училища культуры и искусств на пр. Масленникова, 26 и разместить там школу или детский сад. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
Двухэтажное здание с деревянными перекрытиями, построенное в далеком 1950 г., хотя и является объектом культурного наследия (образец архитектурного стиля "неоклассицизм"), сегодня находится в крайне тяжелом состоянии. Последний капитальный ремонт здесь проводится в 2000 году. Однако за 22 года корпус пришел в упадок: техническое состояние фундаментов внутренних стен и перекрытий оценивается как недопустимое (износ составляет 60%-70%), не менее изношена и кровля.
Все это привело к тому, что находиться в здании стало небезопасно. С 2019 г. учебный процесс для студентов организован в помещениях Самарского социально-педагогического колледжа.
В ходе выездного совещания вместе с собственником здания в лице Самарской области (профильные министерства и управления) обозначили алгоритм дальнейших действий. До середины лета необходимо провести историко-культурную экспертизу объекта, которая покажет, возможно ли вообще восстановить здание и приспособить его под учебное учреждение, соответствующее современным требованиям организации учебного процесса и безопасности. После проведения экспертизы будет определен способ дальнейшего использования объекта и территории рядом с ним.
По словам парламентария, школы теперь будут строить не за счет нацпроекта, а по новой модели, недавно разработанной Министерством просвещения России, - концессионному соглашению. Самарская область стала первым регионом, который начал работать по новой модели. Этот подход предусматривает выделение средств из федерального бюджета, а также использование кредитных ресурсов, которые выделяют банки с государственным участием. К финансированию проекта планируется привлечь Внешэкономбанк (ВЭБ) - в рамках концессионного соглашения.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.