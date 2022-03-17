В корпусе Самарского областного училища культуры и искусств планируют открыть школу или детский сад

В Самаре планируют восстановить корпус Самарского областного училища культуры и искусств на пр. Масленникова, 26 и разместить там школу или детский сад. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Двухэтажное здание с деревянными перекрытиями, построенное в далеком 1950 г., хотя и является объектом культурного наследия (образец архитектурного стиля "неоклассицизм"), сегодня находится в крайне тяжелом состоянии. Последний капитальный ремонт здесь проводится в 2000 году. Однако за 22 года корпус пришел в упадок: техническое состояние фундаментов внутренних стен и перекрытий оценивается как недопустимое (износ составляет 60%-70%), не менее изношена и кровля.

Все это привело к тому, что находиться в здании стало небезопасно. С 2019 г. учебный процесс для студентов организован в помещениях Самарского социально-педагогического колледжа.

В ходе выездного совещания вместе с собственником здания в лице Самарской области (профильные министерства и управления) обозначили алгоритм дальнейших действий. До середины лета необходимо провести историко-культурную экспертизу объекта, которая покажет, возможно ли вообще восстановить здание и приспособить его под учебное учреждение, соответствующее современным требованиям организации учебного процесса и безопасности. После проведения экспертизы будет определен способ дальнейшего использования объекта и территории рядом с ним.

По словам парламентария, школы теперь будут строить не за счет нацпроекта, а по новой модели, недавно разработанной Министерством просвещения России, - концессионному соглашению. Самарская область стала первым регионом, который начал работать по новой модели. Этот подход предусматривает выделение средств из федерального бюджета, а также использование кредитных ресурсов, которые выделяют банки с государственным участием. К финансированию проекта планируется привлечь Внешэкономбанк (ВЭБ) - в рамках концессионного соглашения.