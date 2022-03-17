Tele2 улучшила качество связи в шести районах Самарской области

Tele2 наращивает емкость сети в Самарской области. С начала 2022 года компания установила дополнительное оборудование LTE в ключевых районах региона и внедрила технологию Carrier Aggregation. Это позволило улучшить качество передачи данных и увеличить скорость мобильного интернета на 20%.

Tele2 в Самарской области продолжает проект по оснащению базовых станций дополнительным оборудованием LTE800. Технология обеспечивает широкое покрытие малонаселенных территорий в сельской местности, а также уверенный прием голосовой связи и мобильного интернета внутри зданий со сложными конструктивными решениями.

В преддверии весенне-летнего сезона Tele2 также ускоряет мобильный интернет благодаря модернизации базовых станций с помощью Carrier Aggregation (СA). Технология передачи данных повышает надежность сигнала и на 20% сокращает время загрузки тяжелого контента в периоды высоких нагрузок на сеть.

Работы по размещению дополнительного оборудования диапазона 2100 и 2600 Мгц проводились в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Отрадном, а также в Безенчукском и Ставропольском районах. Качество связи улучшено на территории, где проживает более 50 тыс. человек.