Tele2 улучшила качество связи в шести районах Самарской области

Tele2 наращивает емкость сети в Самарской области. С начала 2022 года компания установила дополнительное оборудование LTE в ключевых районах региона и внедрила технологию Carrier Aggregation. Это позволило улучшить качество передачи данных и увеличить скорость мобильного интернета на 20%.
Tele2 в Самарской области продолжает проект по оснащению базовых станций дополнительным оборудованием LTE800. Технология обеспечивает широкое покрытие малонаселенных территорий в сельской местности, а также уверенный прием голосовой связи и мобильного интернета внутри зданий со сложными конструктивными решениями.
В преддверии весенне-летнего сезона Tele2 также ускоряет мобильный интернет благодаря модернизации базовых станций с помощью Carrier Aggregation (СA). Технология передачи данных повышает надежность сигнала и на 20% сокращает время загрузки тяжелого контента в периоды высоких нагрузок на сеть.
Работы по размещению дополнительного оборудования диапазона 2100 и 2600 Мгц проводились в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Отрадном, а также в Безенчукском и Ставропольском районах. Качество связи улучшено на территории, где проживает более 50 тыс. человек.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.