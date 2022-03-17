16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Tele2 улучшила качество связи в шести районах Самарской области "Мегафон" первым включил в тарифные планы опцию pre-5G Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 г. появятся мобильная связь и интернет стандарта 4G Операторы обеспокоены возможной блокировкой миллионов SIM-карт с 1 декабря Билайн запустил идентификацию через "Мобильный ID" для "АльфаСтрахования"

Сотовая связь Транспорт и связь

Tele2 улучшила качество связи в шести районах Самарской области

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 наращивает емкость сети в Самарской области. С начала 2022 года компания установила дополнительное оборудование LTE в ключевых районах региона и внедрила технологию Carrier Aggregation. Это позволило улучшить качество передачи данных и увеличить скорость мобильного интернета на 20%.

Фото: предоставлено компанией

Tele2 в Самарской области продолжает проект по оснащению базовых станций дополнительным оборудованием LTE800. Технология обеспечивает широкое покрытие малонаселенных территорий в сельской местности, а также уверенный прием голосовой связи и мобильного интернета внутри зданий со сложными конструктивными решениями.

В преддверии весенне-летнего сезона Tele2 также ускоряет мобильный интернет благодаря модернизации базовых станций с помощью Carrier Aggregation (СA). Технология передачи данных повышает надежность сигнала и на 20% сокращает время загрузки тяжелого контента в периоды высоких нагрузок на сеть.

Работы по размещению дополнительного оборудования диапазона 2100 и 2600 Мгц проводились в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Отрадном, а также в Безенчукском и Ставропольском районах. Качество связи улучшено на территории, где проживает более 50 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3