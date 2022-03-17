В Самарской области все компании с иностранным участием выплачивают зарплату

В Самарской области все компании с участием иностранного капитала, заявившие об уходе с российского рынка или приостановке деятельности, продолжают выплачивать зарплаты. Об этом в прямом эфире на площадке "Объясняем.РФ" 17 марта заявил губернатор Дмитрий Азаров.
"Предприятия с иностранным участием находятся в фокусе внимания. Все они за исключением Макдоналдса выплачивают заработную плату в полном объеме. Макдоналдс выплачивает за простой 2/3 зарплаты. Мы очень жестко мониторим соблюдение прав работников. Пока поступило всего три более-менее серьезных жалобы", - сообщил глава региона.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.