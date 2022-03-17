В Самарской области все компании с иностранным участием выплачивают зарплату

В Самарской области все компании с участием иностранного капитала, заявившие об уходе с российского рынка или приостановке деятельности, продолжают выплачивать зарплаты. Об этом в прямом эфире на площадке "Объясняем.РФ" 17 марта заявил губернатор Дмитрий Азаров.

"Предприятия с иностранным участием находятся в фокусе внимания. Все они за исключением Макдоналдса выплачивают заработную плату в полном объеме. Макдоналдс выплачивает за простой 2/3 зарплаты. Мы очень жестко мониторим соблюдение прав работников. Пока поступило всего три более-менее серьезных жалобы", - сообщил глава региона.