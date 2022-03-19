Дмитрий Азаров и глава "Роскосмоса" обсудили план работы флагмана космической отрасли – РКЦ "Прогресс"

В субботу, 19 марта, губернатор Дмитрий Азаров вместе с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, который прибыл в Самару с рабочим визитом, осмотрели производственные площадки в РКЦ "Прогресс", где ведутся работы по производству ракеты-носителя "Союз-5", и обсудили планы работы самарского предприятия — флагмана отечественной космической отрасли.
Несмотря на то, что РКЦ "Прогресс" оказался в списке предприятий, в отношении которых недружественные России страны объявили санкции, направленные на то, чтобы подорвать общеэкономический уровень развития нашего государства, глава "Роскомоса" заявил: космическая отрасль была готова к таким ограничениям и уже 8 лет успешно справляется с импортозамещением.
"Евросоюз и США приняли целый пакет санкций, и эти санкции направлены не только против военных заводов "Роскосмоса", но и против РКЦ "Прогресс". Чем нам это грозит? Ничем. Мы не зависим ни от кого. И я надеюсь, что все остальные отрасли Российской Федерации будут брать пример с ракетно-космической отрасли", — подчеркнул Дмитрий Рогозин.
В настоящее время РКЦ "Прогресс" сосредоточен на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5". Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-6".
"Союз-5" — это ракета-носитель полностью отечественного производства: металл, технологии, система управления, станки, приборы — все производится на территории России. Поэтому ничто не мешает стабильной работе одного из ведущих предприятий космической отрасли РКЦ "Прогресс". Планы его не меняются, заверил губернатор Дмитрий Азаров.
"Все, что задумано в качестве производственной программы на текущий год и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами, — отметил губернатор. — Устойчивая работа ведущего предприятия "Роскосмоса" позволяет чувствовать себя уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые являются участниками этой кооперационной цепочки".
Дмитрий Азаров поблагодарил "Роскосмос" за внимание к РКЦ "Прогресс", предприятие получает все необходимые меры поддержки.
"Все намеченные планы, поставленные Родиной задачи наш коллектив выполнит", — выразил уверенность глава региона.
Слова губернатора подтвердил генеральный директор "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. "Настроение в трудовом коллективе рабочее, готовы к решению задач, поставленных перед нами государством. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум 2,5 года четко прослеживается", — сказал руководитель "Прогресса".
Гендиректор "Роскосмоса" поздравил трудовой коллектив и всех жителей Самары с тем, что вчера, 18 марта, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21". Это был 80-й подряд безаварийный пуск самарской ракеты.
"Из этих восьмидесяти пусков львиная доля — это самарская ракета. Сейчас мы нарабатываем как можно больше безаварийных пусков, демонстрируя всему миру: что бы они ни пытались против нас предпринять, наша армия, наш флот должны точно знать, что тыл у нас надежный, что ракетчики делают всю работу таким образом, чтобы не подвести славных воинов, и "Роскосмос" будет работать как и прежде — как часы", — заявил Дмитрий Рогозин.
Глава "Роскосмоса" напомнил о том, что РКЦ "Прогресс" — это не только предприятие, которое делает ракеты-носители и космические аппараты. Еще одна немаловажная задача, которая стоит перед ракетно-космическим центром и сегодня становится все более актуальной — спутникостроение, создание космических сервисов, необходимых для развития навигации, геоаналитики.
"Только космические аппараты, которые находятся на околоземной орбите, могут обеспечить непрерывную и устойчивую связь, в том числе, и интернет. И сегодня "Роскосмос" будет уделять особое внимание созданию для страны, для нашего народа стабильных и защищенных систем связи, наблюдения, всего того, что делает страну более образованной, более информированной и защищенной. И РКЦ "Прогресс" очень хорошо вписывается в эту историю: делает и средства выведения, и космические аппараты как в интересах "Роскосмоса", так и в интересах нашего основного заказчика — Министерства обороны, которое должно иметь все, чтобы наша армия видела, слышала, чувствовала. Все, что противник только задумал, мы должны уже знать", — сообщил Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Азаров в подтверждение слов главы "Роскосмоса" рассказал о том, как успешно используется на территории Самарской области комплексная система дистанционного мониторинга, которая позволяет в удаленном режиме получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами, строительством, развитием инфраструктуры и объектами, имеющими важное социально-экономическое значение. Система, основанная на достижениях российского космоса, незаменима в сельском хозяйстве и экологии. Так, благодаря ей прошлым летом в регионе удалось предотвратить серию масштабных пожаров в лесах. А это экономия средств на лесовосстановление и новый уровень контроля за территориями.
Губернатор отдельно поблагодарил гендиректора космической госкорпорации за готовность проводить бесплатные научные эксперименты для ведущих вузов, в том числе для студентов Самарского университета в рамках программы запуска малых космических летательных аппаратов "УниверСат". С этой целью "Роскосмосом" была создана комиссия и действует программа по отбору, определению порядка адаптации и обеспечению запуска малых научных космических аппаратов с использованием российских средств выведения.
"В Самаре сильнейший университет, который мы поддерживаем, открывая студентам новые возможности. У молодых ученых есть интереснейшие разработки по спутникам вместе с "Прогрессом" и Самарским университетом", — ответил Дмитрий Рогозин.
Конечно, одной из тем для обсуждения стала помощь жителям Донбасса. Нужно отметить, трудовой коллектив завода одним из первых присоединился к акции в поддержку открытого обращения "Вместе с президентом и страной". Кроме того, заводчане активно включились в сбор помощи жителям Донбасса: на предприятии была организована акция "Прогресс" — детям Донбасса" и открыт сбор средств.
"Мы сформировали гуманитарный груз, который будет доставлен в ближайшие дни, на собранные средства купили продукты питания, воду, средства личной гигиены — все самое необходимое, — отметил Дмитрий Баранов. — Мы и дальше будем поддерживать славянских братьев. Своих не бросаем".
Сегодня фуры с гуманитарным грузом, собранным сотрудниками РКЦ "Прогресс", отправились на Донбасс, к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Со словами благодарности к сотрудникам завода обратился губернатор.
"РКЦ "Прогресс" с первого дня поддержал президента и его решение защитить жителей Донбасса. Я рад и тому, что трудовой коллектив на собранные средства отправляет свою гуманитарную помощь", — отметил Дмитрий Азаров.
Он напомнил, что из Самарской области была отправлена не одна колонна гуманитарной помощи. Буквально вчера, в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, было отправлено 100 тонн груза.
"И то, что сегодня производственный коллектив отправляет свою помощь, это делает честь каждому труженику нашего славного предприятия. Огромное вам спасибо", — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам "Прогресса".
По мнению главы "Роскосмоса", решение помочь жителям Донбасса — это ответ коллектива предприятия на санкции, которые были введены в отношении ракетно-космичечкого центра.
"Это проявление вашей воли, хребта, вашего характера, стержня, который есть в легендарном коллективе самарского "Прогресса". Эта помощь пойдет тем, кто больше всего в ней нуждается — это, прежде всего, дети и женщины. Люди будут долго помнить о том, кто помог", — отметил Дмитрий Рогозин.
Последние комментарии
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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