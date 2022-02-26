Самарский РКЦ "Прогресс" попал под санкции Евросоюза

Евросоюз расширил санкционные списки в отношении российских компаний, включив в них, в частности, самарский ракетно-космический центр "Прогресс".

Санкции Евросоюза введены в ответ на признание Россией ЛНР и ДНР и военные действия в Украине.

В связи с этим "Роскосмос" приостановит сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет "Союз-2" с космодрома Куру. Об этом заявил в Twitter гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", — сообщил Рогозин.

Отметим, что на запусках с Куру работают и специалисты из Самары.