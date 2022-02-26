Самарский РКЦ "Прогресс" попал под санкции Евросоюза

Евросоюз расширил санкционные списки в отношении российских компаний, включив в них, в частности, самарский ракетно-космический центр "Прогресс".
Санкции Евросоюза введены в ответ на признание Россией ЛНР и ДНР и военные действия в Украине.
В связи с этим "Роскосмос" приостановит сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет "Союз-2" с космодрома Куру. Об этом заявил в Twitter гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", — сообщил Рогозин.
Отметим, что на запусках с Куру работают и специалисты из Самары.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.