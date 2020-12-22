РКЦ "Прогресс" подпал под санкции США

Министерство торговли США ввело торговые ограничения против 45 российских организаций, в числе которых оказался самарский РКЦ "Прогресс". "Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США", - пишет РБК.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя случившееся РИА "Новости", заявил: "Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги? А вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?"

Кроме того, Дмитрий Рогозин назвал эти санкции "незаконными" и "глупыми", объяснив это тем, что к "конечным военным пользователям" отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

"Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражение в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС. А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить", - написал Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Напомним, АО "РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок. "РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители "Союз-2", на которых корабль "Союз МС" с 2011 г. доставляет астронавтов на МКС.