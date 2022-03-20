Гандбольная "Лада" уступила "Ростов-Дону"

В своем заключительном матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 30:35 (12:21).

Не прошло с начала и шести с половиной минут, а Ростов уже умчался далеко вперед — 7:1. Во главе припозднившейся погони, как это частенько водится у "Лады", встала Ольга Фомина. На отметке 8:2 она активизировалась, да так, что записала на себя четыре тольяттинских гола подряд. А при счете 11:7, который установила Ольга Щербак, "двоечка" имела шанс и вовсе сократить разрыв до трех мячей.

Перехватила мяч в защите, убежала один на один с вратарем. Но Викторию Калинину не переиграла, после чего волжанкам будто снова перекрыли кислород. Наделав шуму, Фомина эмоционально и физически опустошилась, а перехватить у нее лидерскую ношу никто из одноклубниц не смог.

Зеркальный счет 21:12, достигнутый к перерыву, поводов для оптимизма гостям не давал. Трудно было ожидать, что вторая половина матча может что-то в корне изменить. Но тольяттинки, надо отдать им должное, не переставали эти изменения искать, взвинтили темп. На 38-й минуте перевес дончанок подсушился до семи мячей. Кто знает, как бы все сложилось дальше, если бы не травма Валентины Войтулевич. Отражая "выстрел" Анны Сень, она неудачно подвернула ногу и была вынуждена уступить место в гостевых воротах Дарье Деревень. Та пропустила три гола кряду (28:18) и лишь затем сумела выручить свою команду, отразив "семерик".

В практически безнадежной ситуации у "Лады" снова забрала инициативу в свои руки Фомина. На пару с Валерией Ганичевой Ольге удалось обескуражить соперниц. Пропустив четырежды подряд, ростовчанки были вынуждены запросить тайм-аут при счете 28:22.

Еще целая четверть матча была впереди, так что всполошились хозяева поля не зря. "Планерка" им пришлась очень кстати, позволив пыл соперниц остудить. Меньше чем за полминуты в сетку "Лады" залетели два "гостинца", после чего ее и без того довольно слабая надежда на спасение практически сошла к нулю. Хотя она опять же раньше времени не развернула белый флаг. Заключительный отрезок в шесть минут прошел под очевидную диктовку наших — четыре гола против одного. Причем в эпицентре атак у волжанок оказалась Анна Голубева, крайне редко появляющаяся у чужих ворот. За отпущенное ей в нападении время она и семиметровый для безупречно стреляющей Фоминой заработала, и пару раз сама бабахнула по цели. Один бросок отразила штанга, а второй — за пять секунд до финальной сирены — принес центральному защитнику "Лады" первый в сезоне заброшенный мяч.