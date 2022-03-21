МегаФон: Telegram стал самым популярным мессенджером в России

В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 5% до 4%.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

В Самарской области ситуация схожая с федеральной: за первую половину марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 54% до 68% (по сравнению с аналогичным периодом февраля). Доля WhatsApp сократилась с 24% до 16%, доля Viber — с 22% до 15%. Общий объем трафика в мессенджерах в регионе вырос на 56%.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp — 26 Мб, Viber — 8 Мб.