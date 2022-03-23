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Экономика и бизнес

С 27 марта из Курумоча возобновляются рейсы в Ереван

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В расписании международного аэропорта "Курумоч" вновь появились рейсы в Ереван. С 27 марта на данном направлении полеты запланировала авиакомпания Red Wings.

Рейсы из Самары будут отправляться по воскресеньям в 14:20. Рейсы из Еревана — также по воскресеньям, в 18:10. Продолжительность полета – около трех часов. Полеты осуществляются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.

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