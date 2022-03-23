С 27 марта из Курумоча возобновляются рейсы в Ереван

В расписании международного аэропорта "Курумоч" вновь появились рейсы в Ереван. С 27 марта на данном направлении полеты запланировала авиакомпания Red Wings.
Рейсы из Самары будут отправляться по воскресеньям в 14:20. Рейсы из Еревана — также по воскресеньям, в 18:10. Продолжительность полета – около трех часов. Полеты осуществляются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.