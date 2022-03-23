С начала года почти 200 тысяч жителей региона получили бесплатные лекарства

В 2022 году в Самарской области более 400 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. На сегодняшний день из них уже почти 200 тысяч жителей обратились за лекарственной помощью в медицинские организации и обеспечены необходимыми препаратами.

Это пациенты с болезнями эндокринной, бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, онкологическими и другими заболеваниями.

Оказание своевременной и качественной медпомощи — важная часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня вопрос обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями на особом контроле.

На диспансерном учете в Самарской областной клинической больнице № 2 состоит больше половины прикрепленного населения, из них более 600 пациентов с сахарным диабетом, порядка 150 — с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Все эти пациенты получают необходимые препараты.

"Лекарства к нам поступают в соответствии с заявкой, которую мы сформировали на этот год. Препаратов достаточно, ими пациенты у нас обеспечены. Некоторые, конечно, переживают, что может быть дефицит лекарств, идут в аптеку, пугаются, скупают всё подряд на год вперёд. Но тем самым создаётся искусственный дефицит. Мы пациентам объясняем, чтобы они не переживали — проблем с поставками быть не должно", — рассказывает заведующая поликлиническим отделением Самарской областной клинической больницы№ 2 Юлия Калиновская.