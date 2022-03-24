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Образование Общество

ТОАЗ поддержал социальный проект по обучению ИТ и интернет-технологиям

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, принял участие в создании профильной программы "Дворца творчества детей и молодежи" для обучения подростков современным профессиям, оказав помощь в приобретении необходимого оборудования.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Обучение пройдет в рамках реализации проекта "Будущее начинается сегодня". Его цель — создание среды, направленной на помощь подросткам 11-14 лет сформировать позитивную систему ценностей и решение проблем низкого уровня социальной ответственности, самореализации и самостоятельности.

Первый этап проекта — тренинг "Узнай себя", где ребята смогут определиться с будущей профессией. В целом проект направлен на формирование медиакультуры у так называемых трудных подростков, стоящих на внутришкольном учете, на раскрытие их творческого потенциала. Важной задачей педагогов является перенаправление энергии подростов в активную деятельность по преобразованию своей личности и становлению своего "я" через увлечения.

Партнером проекта стала школа № 5 г. о. Тольятти. Благодаря проекту учащиеся за несколько месяцев обучения получат навыки безопасного пользования сетью интернет, фотосъемки, графического редактирования, ведения блога, основы программирования и создания компьютерных игр. А главное, они смогут раскрыться как творческие личности, развить свои коммуникативные навыки, будут подкованы технически и смогут хорошо ориентироваться в современных реалиях.

"Правильное воспитание подрастающего поколения, его грамотное ориентирование в актуальных проблемах, с которыми сталкиваются подростки сегодня, — один из важных вопросов, который требует внимательного отношения и оперативного решения. Тольяттиазот всегда особое внимание уделял проектам по профильному и социальному ориентированию молодежи. Важно вовремя протянуть руку помощи. А этот проект уже сегодня поможет подростку задуматься, какое для себя будущее он хочет", — прокомментировала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"Благодаря поддержке ПАО "ТОАЗ" у нас есть возможность реализовать проект, направленный на социальную адаптацию ребят, которым трудно найти себя в обществе. Все участники получат возможность в дальнейшем обучиться углубленным профильным навыкам по работе в графических редакторах, записаться в творческие объединения по интересам, сформируют знания о безопасной работе в сети интернет", — отметила директор МБОУ ДО "ДТДМ" Скрипинская Любовь Викторовна.

Напомним, что в настоящее время открыт очередной этап сбора заявок. Он продлится до 1 июля 2022 г. После чего все поданные заявки будут оценены на соответствие критериям программы и переданы на рассмотрение жюри, которое будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Именно жюри отберет проекты, которые получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей. Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".

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