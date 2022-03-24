ТОАЗ поддержал социальный проект по обучению ИТ и интернет-технологиям

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, принял участие в создании профильной программы "Дворца творчества детей и молодежи" для обучения подростков современным профессиям, оказав помощь в приобретении необходимого оборудования.
Обучение пройдет в рамках реализации проекта "Будущее начинается сегодня". Его цель — создание среды, направленной на помощь подросткам 11-14 лет сформировать позитивную систему ценностей и решение проблем низкого уровня социальной ответственности, самореализации и самостоятельности.
Первый этап проекта — тренинг "Узнай себя", где ребята смогут определиться с будущей профессией. В целом проект направлен на формирование медиакультуры у так называемых трудных подростков, стоящих на внутришкольном учете, на раскрытие их творческого потенциала. Важной задачей педагогов является перенаправление энергии подростов в активную деятельность по преобразованию своей личности и становлению своего "я" через увлечения.
Партнером проекта стала школа № 5 г. о. Тольятти. Благодаря проекту учащиеся за несколько месяцев обучения получат навыки безопасного пользования сетью интернет, фотосъемки, графического редактирования, ведения блога, основы программирования и создания компьютерных игр. А главное, они смогут раскрыться как творческие личности, развить свои коммуникативные навыки, будут подкованы технически и смогут хорошо ориентироваться в современных реалиях.
"Правильное воспитание подрастающего поколения, его грамотное ориентирование в актуальных проблемах, с которыми сталкиваются подростки сегодня, — один из важных вопросов, который требует внимательного отношения и оперативного решения. Тольяттиазот всегда особое внимание уделял проектам по профильному и социальному ориентированию молодежи. Важно вовремя протянуть руку помощи. А этот проект уже сегодня поможет подростку задуматься, какое для себя будущее он хочет", — прокомментировала заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.
"Благодаря поддержке ПАО "ТОАЗ" у нас есть возможность реализовать проект, направленный на социальную адаптацию ребят, которым трудно найти себя в обществе. Все участники получат возможность в дальнейшем обучиться углубленным профильным навыкам по работе в графических редакторах, записаться в творческие объединения по интересам, сформируют знания о безопасной работе в сети интернет", — отметила директор МБОУ ДО "ДТДМ" Скрипинская Любовь Викторовна.
Напомним, что в настоящее время открыт очередной этап сбора заявок. Он продлится до 1 июля 2022 г. После чего все поданные заявки будут оценены на соответствие критериям программы и переданы на рассмотрение жюри, которое будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Именно жюри отберет проекты, которые получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей. Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.