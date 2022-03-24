Близкая "Уралхиму" компания выкупает акции "Трансаммиака"

АО "Химактивинвест", входящее в одну группу лиц с АО "ОХК "Уралхим", стало победителем торгов по продаже акций ПАО "Трансаммиак". Ценные бумаги Сергея Махлая достались покупателю за 947,9 млн рублей.
Начальная цена 5,5 млн акций (более 90% уставного капитала) составляла 947,8 млн рублей. Бумаги принадлежали Махлаю через ряд кипрских офшоров. "Трансаммиак" управляет российской частью аммиакопровода Тольятти-Одесса. По информации ИАС Seldon Basis, выручка компании за 2020 г. составила 2,74 млрд руб., чистая прибыль - 546,5 млн рублей.
Напомним, что в рамках банкротства Сергея Махлая "Химактивинвест" скупил с торгов акции ПАО "Тольяттиазот".
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.