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Экономика и бизнес

Близкая "Уралхиму" компания выкупает акции "Трансаммиака"

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Химактивинвест", входящее в одну группу лиц с АО "ОХК "Уралхим", стало победителем торгов по продаже акций ПАО "Трансаммиак". Ценные бумаги Сергея Махлая достались покупателю за 947,9 млн рублей.

Фото: http://transammiak.com

Начальная цена 5,5 млн акций (более 90% уставного капитала) составляла 947,8 млн рублей. Бумаги принадлежали Махлаю через ряд кипрских офшоров. "Трансаммиак" управляет российской частью аммиакопровода Тольятти-Одесса. По информации ИАС Seldon Basis, выручка компании за 2020 г. составила 2,74 млрд руб., чистая прибыль - 546,5 млн рублей.

Напомним, что в рамках банкротства Сергея Махлая "Химактивинвест" скупил с торгов акции ПАО "Тольяттиазот".

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