Близкая "Уралхиму" компания выкупает акции "Трансаммиака"

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АО "Химактивинвест", входящее в одну группу лиц с АО "ОХК "Уралхим", стало победителем торгов по продаже акций ПАО "Трансаммиак". Ценные бумаги Сергея Махлая достались покупателю за 947,9 млн рублей.