Евгений Шахматов: У региона есть потенциал для наращивания производства высокотехнологичной продукции

Самарская область готова обеспечить предприятия страны профессиональными кадрами для работы авиационной и космической промышленности в условиях санкций. Как отметил научный руководитель Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов, в регионе есть серьезная научная и образовательная база, которая позволяет гарантировать стабильную работу ключевых отраслей не только нашего региона, но и России в целом.
"С советских времен в Самарской области сохраняются высококлассная образовательная школа и хорошая производственная база. Постоянно происходит их кооперация. Наш университет всегда работает в связке с ведущими предприятиями отрасли - Ростехом, Роскосмосом и др. Не только наш университет ведет работу с крупнейшими современными корпорациями, но, например, и СамГТУ", - заявил доктор технических наук.
Евгений Шахматов отметил, что в Самарской области наука и производство тесно взаимодействуют, что, безусловно, поможет преодолеть несправедливые антироссийские санкции.
"Самарские вузы всегда нацелены на то, чтобы подготовить необходимые кадры. По моему мнению, именно подготовка инженеров должна выходить на первый план. Инженерные кадры очень нужны предприятийям. Необходимо договориться, по каким программам осуществлять подготовку, в частности, совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Тщательного проговорить, какие нужны программы и направления для производства. Потенциал для сотрудничества, безусловно, есть. Например, в настоящее время на орбите находится спутник дистанционного зондирования Земли, сделанный в кооперации РКЦ "Прогресс" с нашим университетом и другими вузами региона. Создается и новый аппарат на его базе. Так что связь "вуз - производство", безусловно, имеется. А при поддержке государства и в условиях санкций есть потенциал для наращивания производства высокотехнологичной продукции", - рассказал ученый.
Научный руководитель Самарского университета также отметил, что поведение Запада в настоящее время идет вразрез со стратегией развития мира в целом и дальнейшим прогрессом во всех отраслях.
"Санкции направлены на ослабление России. Но там не учитывают того фактора, что в трудные времена мобилизуется вся страна, предприятия, конкретные люди. Санкции, которые, по их мнению, должны оказывать давление на ракетную и авиационную промышленность РФ, дадут импульс к дальнейшему поступательному развитию этих направлений. В этом отношении потенциал Самарской области очень высок, один из самых высоких среди регионов нашей страны. И с зарубежными странами можем конкурировать. Поэтому надо воспользоваться ситуацией и определиться, какие направления мы можем на себя взять, чтобы заместить ту или иную продукцию. Также возможна кооперация между предприятиями нашей губернии и других регионов. Это все пойдет нашей стране только на пользу", - считает Евгений Шахматов.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.