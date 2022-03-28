Евгений Шахматов: У региона есть потенциал для наращивания производства высокотехнологичной продукции

Самарская область готова обеспечить предприятия страны профессиональными кадрами для работы авиационной и космической промышленности в условиях санкций. Как отметил научный руководитель Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов, в регионе есть серьезная научная и образовательная база, которая позволяет гарантировать стабильную работу ключевых отраслей не только нашего региона, но и России в целом.

"С советских времен в Самарской области сохраняются высококлассная образовательная школа и хорошая производственная база. Постоянно происходит их кооперация. Наш университет всегда работает в связке с ведущими предприятиями отрасли - Ростехом, Роскосмосом и др. Не только наш университет ведет работу с крупнейшими современными корпорациями, но, например, и СамГТУ", - заявил доктор технических наук.

Евгений Шахматов отметил, что в Самарской области наука и производство тесно взаимодействуют, что, безусловно, поможет преодолеть несправедливые антироссийские санкции.

"Самарские вузы всегда нацелены на то, чтобы подготовить необходимые кадры. По моему мнению, именно подготовка инженеров должна выходить на первый план. Инженерные кадры очень нужны предприятийям. Необходимо договориться, по каким программам осуществлять подготовку, в частности, совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Тщательного проговорить, какие нужны программы и направления для производства. Потенциал для сотрудничества, безусловно, есть. Например, в настоящее время на орбите находится спутник дистанционного зондирования Земли, сделанный в кооперации РКЦ "Прогресс" с нашим университетом и другими вузами региона. Создается и новый аппарат на его базе. Так что связь "вуз - производство", безусловно, имеется. А при поддержке государства и в условиях санкций есть потенциал для наращивания производства высокотехнологичной продукции", - рассказал ученый.

Научный руководитель Самарского университета также отметил, что поведение Запада в настоящее время идет вразрез со стратегией развития мира в целом и дальнейшим прогрессом во всех отраслях.

"Санкции направлены на ослабление России. Но там не учитывают того фактора, что в трудные времена мобилизуется вся страна, предприятия, конкретные люди. Санкции, которые, по их мнению, должны оказывать давление на ракетную и авиационную промышленность РФ, дадут импульс к дальнейшему поступательному развитию этих направлений. В этом отношении потенциал Самарской области очень высок, один из самых высоких среди регионов нашей страны. И с зарубежными странами можем конкурировать. Поэтому надо воспользоваться ситуацией и определиться, какие направления мы можем на себя взять, чтобы заместить ту или иную продукцию. Также возможна кооперация между предприятиями нашей губернии и других регионов. Это все пойдет нашей стране только на пользу", - считает Евгений Шахматов.