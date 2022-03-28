Губернатор вручил награды работникам культуры Самарской области

В понедельник, 28 марта, губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров вручил государственные награды и почетные звания работникам культуры Самарской области. Торжественное мероприятие прошло на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

"Вы посвятили себя служению отечественной культуре, всему обществу, нашему государству. И это высокое служение вдохновляет людей на новые успехи во всех сферах деятельности, добавляет им жизненных сил. И я вас за это в первую очередь благодарю, — обратился к деятелям культуры и искусства губернатор. — Мы с вами вместе сохраняем культурное наследие, а значит, духовные корни нашего народа. Но при этом смотрим в будущее, создаем новую платформу, сами подходы по развитию талантов людей".

Дмитрий Азаров заверил, что в регионе будет в полном объеме продолжена реализация национального проекта "Культура", инициированного президентом страны.

"Мы будем бережно хранить свое культурное наследие и, конечно же, способствовать самореализации, открытию новых талантов у граждан Российской Федерации, а талантливых людей у нас очень много, и много их здесь, на самарской земле", — заявил глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что Самарская область стала одним из лидеров при проведении конкурсного отбора президентским фондом культурных инициатив: "И здесь благодаря президенту, его поддержке мы сможем реализовать масштабные проекты не только для нашего региона, но и для всей страны".

Этим летом, в июне, в Самаре состоится САМ.ФЕСТ — фестиваль молодых авторов и исполнителей, на который также приедут и звезды российской культуры. Глава региона выразил уверенность, что фестиваль станет важным, знаковым событием не только для нашего региона, но и для всей страны.

Не менее значимым мероприятием станет XXX юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна", который пройдет в мае и соберет на самарской земле самых талантливых, самых одаренных студентов со всей страны.

"У нас очень много впереди важных, значимых культурных событий для всего региона, для всей страны, для конкретного города, села. Мы умеем рассказывать о великой истории и культуре нашей страны, нашей Самарской области", — подчеркнул руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура".

В Самарской области появился и Парк дружбы народов, который был отмечен президентом страны. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас от жителей региона зависит культурное, событийное наполнение этого парка, и предложил каждому муниципалитету представить на этой площадке свою культуру, свое наследие.

"Давайте на все лето такую возможность муниципалитетам дадим, чтобы был день Хворостянского района, Клявлинского района — всех муниципалитетов — чтобы искусство дружбы народов было представлено в Парке дружбы народов. Уверен, это станет настоящим праздником для тех артистов, которые смогут там выступить, для многих самодеятельных коллективов и для всех жителей Самарской области", — предложил губернатор, и зал, где были представители муниципалитетов региона, поддержал идею.

Дмитрий Азаров напомнил о том, какие непростые времена пришлось пережить работникам культуры за годы пандемии, когда в нашу жизнь прочно вошли понятия "социальной дистанции", "социального разобщения".

"Но мы выстояли, выстоим и теперь. А наша великая русская культура, которая вобрала в себя культуру всех народов России, нам в этом, безусловно, как и в предыдущие непростые годы, поможет", — выразил уверенность губернатор и вручил награды заслуженным деятелям искусства.

Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ была награждена режиссер и организатор мероприятий всероссийского и международного уровня, директор АНО "Региональный центр реализации проектов "СОТА" Наталья Семенова.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" был отмечен художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Самарской области было присвоено заведующей Старо-Рачейской сельской библиотекой Лидии Брашкиной, преподавателю Детской школы искусств № 4 села Лопатино Владимиру Бычкову, руководителю департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяне Шестопаловой.

За деятельность, направленную на укрепление межнациональных отношений Почетным знаком губернатора Самарской области награждена хормейстер дома культуры "Заря", руководитель народного чувашского ансамбля "Самарский край" Любовь Максимова.

Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" Глава региона вручил заслуженному работнику культуры России, театроведу, Почетному гражданину Самарской области Светлане Хумарьян, внесшей огромный вклад в развитие культуры региона.