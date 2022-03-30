В Новокуйбышевске состоялся открытый урок "Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику"

Во вторник, 29 марта, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян в рамках Всероссийской акции "Урок министра" провел открытый урок для учеников 10 и 11 классов школы № 8 г. о. Новокуйбышевск. Старшеклассники обсуждали тему "Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику".
"Я учитель. Много лет проработал в школе и прекрасно понимаю, что в нынешних условиях очень важно открыто разговаривать с детьми, выстраивать с ними диалог, слышать их запросы, общаться на равных. В условиях информационного противостояния многое зависит от педагогов. Именно мы, учителя, должны стать достоверными источниками информации для наших детей. Сегодня мы вместе с ребятами разбирались, какое влияние на экономику страны оказывают санкции, которые вводятся недружественными странами. И ученики привели мне множество аргументов, которые доказывают мощь нашего государства", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
В условиях санкционного давления на нашу страну российские промышленные и производственные мероприятия перестраивают свою работу и замещают импортные комплектующие отечественными высокого качества. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе оказывается содействие решении вопросов по импортозамещению. Сегодня важно дать представление ученикам и студентам об основных направлениях антисанкционной политики в Российской Федерации.
Так, на открытом уроке с главой министерства образования и науки Самарской области ученики 10 и 11 классов обсуждали: какие товары производятся в стране и в Самарской области? Как защитить внутренний рынок и развивать внутренний туризм? На протяжении 45 минут старшеклассники делились с главой регионального минобра своими предложениями по импортозамещению, созданию новых рабочих мест и повышению престижа отечественных продуктов.
"Сегодня нам представилась уникальная возможность лично рассказать министру образования и науки Самарской области свое видение сложившейся ситуации. Виктор Альбертович ответил на все наши вопросы. Меня как выпускницу, конечно, интересовал вопрос, не изменятся ли условия поступления в вуз. Виктор Альбертович отметил, что главное — хорошая подготовка. Если она есть, тогда никакой конкурс не страшен, а государство на протяжении последних лет только увеличивает число бюджетных мест", — отметила ученица 11А класса школы № 8 г. о. Новокуйбышевск Наталья Кацина.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.