В Новокуйбышевске состоялся открытый урок "Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику"

Во вторник, 29 марта, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян в рамках Всероссийской акции "Урок министра" провел открытый урок для учеников 10 и 11 классов школы № 8 г. о. Новокуйбышевск. Старшеклассники обсуждали тему "Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику".

"Я учитель. Много лет проработал в школе и прекрасно понимаю, что в нынешних условиях очень важно открыто разговаривать с детьми, выстраивать с ними диалог, слышать их запросы, общаться на равных. В условиях информационного противостояния многое зависит от педагогов. Именно мы, учителя, должны стать достоверными источниками информации для наших детей. Сегодня мы вместе с ребятами разбирались, какое влияние на экономику страны оказывают санкции, которые вводятся недружественными странами. И ученики привели мне множество аргументов, которые доказывают мощь нашего государства", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В условиях санкционного давления на нашу страну российские промышленные и производственные мероприятия перестраивают свою работу и замещают импортные комплектующие отечественными высокого качества. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе оказывается содействие решении вопросов по импортозамещению. Сегодня важно дать представление ученикам и студентам об основных направлениях антисанкционной политики в Российской Федерации.

Так, на открытом уроке с главой министерства образования и науки Самарской области ученики 10 и 11 классов обсуждали: какие товары производятся в стране и в Самарской области? Как защитить внутренний рынок и развивать внутренний туризм? На протяжении 45 минут старшеклассники делились с главой регионального минобра своими предложениями по импортозамещению, созданию новых рабочих мест и повышению престижа отечественных продуктов.

"Сегодня нам представилась уникальная возможность лично рассказать министру образования и науки Самарской области свое видение сложившейся ситуации. Виктор Альбертович ответил на все наши вопросы. Меня как выпускницу, конечно, интересовал вопрос, не изменятся ли условия поступления в вуз. Виктор Альбертович отметил, что главное — хорошая подготовка. Если она есть, тогда никакой конкурс не страшен, а государство на протяжении последних лет только увеличивает число бюджетных мест", — отметила ученица 11А класса школы № 8 г. о. Новокуйбышевск Наталья Кацина.