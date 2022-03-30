Главврач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова: "Необходимо вовремя защитить свой организм"

С 1 апреля ковидный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 7возвращается к обычному режиму работы. Врачи снова будем выполнять плановые операции, лечить "традиционные" болезни, заниматься диспансеризацией и профилактикой.
Главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова уверена, что это стало возможным благодаря массовой вакцинации населения.
"Почти два года наша больница работала как ковидный госпиталь. Все это время мы ждали и надеялись, что придет момент, когда усилия врачей принесут свои результаты и пандемия пойдет на спад. И вот мы увидели положительную динамику, число заболевших начало снижаться, а те, кто "подхватил" вирус, легче переносят болезнь, быстрее выздоравливают", — рассказала врач.
Статистика весьма убедительна: в большинстве своем в стационар попадают люди не вакцинированные. Те, кто сделал прививку, болеют гораздо меньше и легче переносят все симптомы. Поэтому сейчас важно не останавливаться, вовремя проводить ревакцинацию, подчеркивает Анна Дубасова.
"Мысль, что однократная вакцинация защитит вас до конца жизни, — опасное заблуждение! Вирусы способны мутировать, и прививки учитывают возможность новых штаммов. Для того, чтобы не допустить роста заболеваемости, необходимо вовремя защитить свой организм. Приближаются майские праздники, а вместе с ними — встречи с друзьями, коллективные выезды на природу. Это ситуации, благоприятные для распространения вируса. Поэтому привиться нужно уже сейчас! Не откладывайте вакцинацию, и тогда через месяц у вас сформируется полноценная защита", — говорит главврач.
Возможности для вакцинации в Самаре есть. Прививочные пункты организуются в том числе и в общественных местах: библиотеках, торговых центрах, учебных заведениях. Практика показала, что это удобная форма, и многие люди предпочитают сделать прививку именно там, не отвлекаясь от своего привычного распорядка и не посещая поликлинику.
Для тех же, кто предпочитает сделать прививку в лечебном учреждении, это тоже возможно: прививочные кабинеты в поликлиниках продолжают работать. Во многих поликлиниках, как и в амбулаторно-поликлиническом отделении № 1 в п. Управленческий, такие кабинеты работают ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.