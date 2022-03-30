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Здравоохранение Общество

Главврач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова: "Необходимо вовремя защитить свой организм"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля ковидный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 7возвращается к обычному режиму работы. Врачи снова будем выполнять плановые операции, лечить "традиционные" болезни, заниматься диспансеризацией и профилактикой.

Главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова уверена, что это стало возможным благодаря массовой вакцинации населения. 

"Почти два года наша больница работала как ковидный госпиталь. Все это время мы ждали и надеялись, что придет момент, когда усилия врачей принесут свои результаты и пандемия пойдет на спад. И вот мы увидели положительную динамику, число заболевших начало снижаться, а те, кто "подхватил" вирус, легче переносят болезнь, быстрее выздоравливают", — рассказала врач.

Статистика весьма убедительна: в большинстве своем в стационар попадают люди не вакцинированные. Те, кто сделал прививку, болеют гораздо меньше и легче переносят все симптомы. Поэтому сейчас важно не останавливаться, вовремя проводить ревакцинацию, подчеркивает Анна Дубасова.

"Мысль, что однократная вакцинация защитит вас до конца жизни, — опасное заблуждение! Вирусы способны мутировать, и прививки учитывают возможность новых штаммов. Для того, чтобы не допустить роста заболеваемости, необходимо вовремя защитить свой организм. Приближаются майские праздники, а вместе с ними — встречи с друзьями, коллективные выезды на природу. Это ситуации, благоприятные для распространения вируса. Поэтому привиться нужно уже сейчас! Не откладывайте вакцинацию, и тогда через месяц у вас сформируется полноценная защита", — говорит главврач.

Возможности для вакцинации в Самаре есть. Прививочные пункты организуются в том числе и в общественных местах: библиотеках, торговых центрах, учебных заведениях. Практика показала, что это удобная форма, и многие люди предпочитают сделать прививку именно там, не отвлекаясь от своего привычного распорядка и не посещая поликлинику.

Для тех же, кто предпочитает сделать прививку в лечебном учреждении, это тоже возможно: прививочные кабинеты в поликлиниках продолжают работать. Во многих поликлиниках, как и в амбулаторно-поликлиническом отделении № 1 в п. Управленческий, такие кабинеты работают ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных.

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