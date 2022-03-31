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Видеосервис Wink представляет премьеры апреля

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Последний аксель" (18+, с 29 марта) — каждый вторник в апреле будут выходить новые эпизоды спортивно-драматического сериала. Российское женское катание находится на подъеме — все знают имена фигуристок и горячо переживают за каждый аксель и тулуп. Сериал показывает, какие непростые будни стоят за праздником, который дарят болельщикам выступления любимых спортсменов. Поклонники этого вида спорта наверняка увидят отсылки к главным действующим лицам современного фигурного катания. В одной из ролей в фильме снялся легендарный Алексей Ягудин — олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. В главных ролях также большие звезды — Елена Подкаминская, Михаил Трухин, Александр Семчев и другие. Юную фигуристку, которая мечтает о победах, чтобы обеспечить будущее себе и любимой сестренке, сыграла Ангелина Загребина. Первые две серии уже можно посмотреть в Wink, причем зрители поставили очень высокую оценку проекту — 9,4 балла (из 10-ти).

"Крюк" (18+, с 20 апреля) — еще один спортивно-ледовый сериал, но посвященный хоккею. Никита Крюков — в недавнем прошлом хоккеист, а сейчас спортивный агент. У него есть свои идеалы и представления о честном спорте, но как они совместимы с бизнесом? Никита заботится о клиентах, успешно решая порой самые неожиданные и не всегда спортивные проблемы подопечных. Но вот разобраться с личными трудностями и устроить собственную жизнь оказывается намного сложнее. В главной роли — Юрий Колокольников, также в сериале снимались Агата Муциенице, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Алексей Маклаков и другие.

"Пласт" (16+, с 1 апреля) — напряженная янтарно-криминальная драма со звездным актерским составом: Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Виктория Богатырёва, Эмила Егорова и другие. Слава и Женя дружат с детства, а сейчас вместе занимаются незаконным сбытом янтаря и мечтают разбогатеть. Упустив когда-то реальный шанс, они снова получили возможность "подняться" — друзьям нужно реализовать большую партию контрабандного солнечного камня. Выдержит ли старая дружба искушение большими деньгами?

"Брат во всем" (16+, с 7 апреля) — история взросления двух братьев-близнецов, которые мечтают стать военными летчиками. В главных ролях — Сергей и Николай Журавлёвы. Самые близкие по рождению люди оказываются совершенно разными с точки зрения готовности к суровым испытаниям и нагрузкам, которых требует воплощение мечты. Как братья справятся с этими вызовами, если всегда и во всем они привыкли быть вместе — в радости и беде, в победах и неудачах? Военно-воздушное кино традиционно вызывает большой отклик у зрителей Wink и новая картина имеет шансы повторить недавний успех "Летчика" (12+) и "Неба" (12+).

"Худший человек на свете" (18+, с 12 апреля) — норвежская мелодрама, главная героиня которой Юлия (Ренате Реинсве) переживает кризис 30-летия: начинается взрослая жизнь и девушке очень хочется найти лучшую версию себя. Режиссер Йоаким Триер разбивает этот поиск на 12 глав. Юлия меняет профессии и интересы, переживает длительные отношения и легкие увлечения, принимает новые обстоятельства и открывает в себе неожиданные черты. Эта неторопливая человеческая история уже покорила зрителей Каннского фестиваля 2021 года (приз за лучшую женскую роль) и получила две номинации на "Оскар" в этом году.

"История моей жены" (16+, с 4 апреля) — экранизация романа венгерского писателя Милана Фюшта. Картина переносит зрителя в 20-е годы прошлого века и ставит перед ним вопрос — какую роль в судьбе играет случай? Сидя с приятелем в кафе, капитан Якоб Штэрр (Гийс Нейбр) заключает пари, что женится на первой женщине, которая переступит порог заведения. Так его женой становится Лиззи (Леа Сейду), красивая и легкая, но крайне ветреная француженка. Семейные отношения, начавшиеся как приключение, становятся все запутаннее, а разобраться, кто в этом виноват — случай или супруги, все сложнее. Фильм доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink.

"Сядь за руль моей машины" (18+, с 30 апреля) — эта японская драма тоже снята по мотивам классической литературы: причудливым образом в ней соединились "Дядя Ваня" Чехова и рассказ Харуки Мураками. Главный герой, режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима), ставит русскую театральную классику и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Каждый день Юсукэ садится в автомобиль и едет на репетицию, но за рулем по условиям договора с театром — девушка-водитель, молчаливая Мисаки (Токо Миура). Машина становится проводником между прошлым и будущим обоих героев, а звучащая в ней запись голоса жены Юсукэ, которая читает пьесу Чехова, ставит перед героями вопросы, ответы на которые помогают им найти силы жить дальше. Картина получила премию "Оскар" в 2022 году как лучший иностранный фильм.

"Одинокий волк" (16+, с 14 апреля) — американская драма, которая рассказывает историю мусорщика по кличке Клин. Главную роль играет Эдриан Броуди, а его имя обыгрывает уход героя от "грязного" криминального прошлого — по-английски clean значит "чистый". Генеральная уборка в жизни помогает Клину начать все заново: горожане доверяют ему и однажды предлагают взять шефство над девочкой-подростком. Но, защищая ее, он снова берет в руки оружие и оказывается в шаге от ловушки, которая готова затянуть его обратно в преступную жизнь.

"Человек божий" (12+, с 21 апреля) — греческий байопик, в основе которого — жизнь одного из наиболее почитаемых православных святых Нектария Эгинского (1846-1920). Переживший множество лишений, отстраненный с поста митрополита из-за хитроумных интриг Нектарий в Греции известен как чудотворец и исцелитель. Вместе с греческими артистами в картине снялся Микки Рурк, а роль помощника святителя сыграл российский актер Александр Петров. Фильм будет доступен эксклюзивно в Wink.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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