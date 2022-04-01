16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Аиралаб Рус" расширит сеть экологических датчиков в Тольятти Мост через Волгу в Самарской области готов на 47% Владимир Куделькин ("Интегра-С"): Это время возможностей для отечественной IT-отрасли Директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова: наш с/х-производитель прокормит страну в условиях санкций Юрий Трахтенберг: Отели нужно освободить от налогов

Экономика и бизнес

"Аиралаб Рус" расширит сеть экологических датчиков в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АНО "Аиралаб Рус" расширит сеть экологических датчиков в Тольятти, что позволит провести более масштабные исследования и отслеживать лесные пожары.

"Сейчас наша сеть насчитывает более 30 приборов учета. Добавлю, что существующие меры контроля за лесными пожарами нельзя назвать эффективными. Говорю это ввиду того, что в портфолио компании есть пилотный проект в этой сфере с применением беспилотников. И это гораздо лучше, нежели пешие патрули", — заявил исполнительный директор компании Иван Петров.

Согласно результатам исследования ИА "Промрейтинг", рост интереса к загородному отдыху в текущем году сильно возрос. Но дача есть не у всех, поэтому стоит ожидать роста простого отдыха на природе.

"Бюджетный вариант или замена отдыха на собственной даче — вылазки выходного дня, жарка мяса на открытом огне. Последствия такого времяпровождения очевидны, — считает Иван Петров. Тольяттинцы и жители других регионов России хорошо помнят лесные пожары 2010 г. и недавние возгорания. Не хотелось бы пророчить очередной коллапс, но вероятность того, что мы столкнемся с лесными пожарами, которые будут вызваны визитами горожан на природу, очень высока. Подкрепляются эти опасения и прогнозами синоптиков. По их мнению лето 2022 года может стать аномально жарким. Неблагоприятные погодные условия вкупе с возможным задымлением от мангалов для тольяттинцев могут стать очередным испытанием на прочность".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1