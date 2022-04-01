АНО "Аиралаб Рус" расширит сеть экологических датчиков в Тольятти, что позволит провести более масштабные исследования и отслеживать лесные пожары.
"Сейчас наша сеть насчитывает более 30 приборов учета. Добавлю, что существующие меры контроля за лесными пожарами нельзя назвать эффективными. Говорю это ввиду того, что в портфолио компании есть пилотный проект в этой сфере с применением беспилотников. И это гораздо лучше, нежели пешие патрули", — заявил исполнительный директор компании Иван Петров.
Согласно результатам исследования ИА "Промрейтинг", рост интереса к загородному отдыху в текущем году сильно возрос. Но дача есть не у всех, поэтому стоит ожидать роста простого отдыха на природе.
"Бюджетный вариант или замена отдыха на собственной даче — вылазки выходного дня, жарка мяса на открытом огне. Последствия такого времяпровождения очевидны, — считает Иван Петров. Тольяттинцы и жители других регионов России хорошо помнят лесные пожары 2010 г. и недавние возгорания. Не хотелось бы пророчить очередной коллапс, но вероятность того, что мы столкнемся с лесными пожарами, которые будут вызваны визитами горожан на природу, очень высока. Подкрепляются эти опасения и прогнозами синоптиков. По их мнению лето 2022 года может стать аномально жарким. Неблагоприятные погодные условия вкупе с возможным задымлением от мангалов для тольяттинцев могут стать очередным испытанием на прочность".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.