ТОАЗ поддержал научно-практическую конференцию по химии и экологии среди школьников

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — стал соорганизатором проведения научно-практической конференции по химии и экологии среди школьников.
31 марта в школе № 41 г. о. Тольятти — партнера ПАО "ТОАЗ" в рамках программы "Профориентация" — прошла научно-практическая конференция по химии и экологии среди школьников.
Научно-исследовательская работа в школе № 41 является приоритетной в образовательном процессе. И проведение научно-практических конференций — обязательная практика. Представители ТОАЗа в рамках сотрудничества приглашаются в качестве экспертов для проведения профессиональной оценки работ.
Всего были презентованы пять исследовательских работ учащихся 10 и 11 классов, выполненных на базе лаборатории Тольяттинского государственного университета. Темы работ затрагивали различные серьезные сферы с научной точки зрения. Например, "Пиразолины: подбор условий синтеза из халконов и исследование их свойств", "Сравнительный анализ методов очистки сточных вод от загрязнений", "Разработка технологических основ экстракции биологически активных веществ из укропа пахучего" и др. В качестве слушателей конференции были учащиеся 9,10 классов с углубленным изучением химии школы № 41.
Одним из членов экспертного жюри была Евгения Суходеева — заместитель директора по подготовке и повышению квалификации кадров ПАО "ТОАЗ".
По итогам конференции эксперты определили победителей. Первое место заняла научно-исследовательская работа "Сравнительный анализ методов очистки сточных вод от загрязнений" Васильевой А.А., ученицы 10 класса. Все участники конференции получили памятные подарки от Тольяттиазота.
Участники конференции также представляют свои научно-исследовательские работы в рамках городского и регионального этапов конкурса научно-исследовательских проектов "Взлет", конкурса "Будущее медицины" Самарского медицинского университета, технической конференции "БИС".
"Наша компания заинтересована в молодых и талантливых специалистах, поэтому работу по привлечению молодежи мы начинаем со школьной скамьи. В научно-практической конференции были представлены интересные и перспективные научные работы. Многие школьники планируют продолжать разработки в заданных направлениях, хочется пожелать им удачи. Будем рады видеть их среди наших сотрудников", — отметила заместитель директора по подготовке и повышению кадров ПАО "ТОАЗ" Евгения Суходеева.
"Это очень важный и полезный опыт не только для авторов научно-исследовательских проектов, но и для присутствующих на их защите школьников немного помладше. Для них это прекрасная возможность познакомиться поближе с миром химии и насущными экологическими вопросами. Как показывает практика, многие из них захотят поступить в инженерно-технический класс, чтобы прокачать себя и в дальнейшем связать свою жизнь с химической отраслью. Большое спасибо Тольяттиазоту за поддержку молодого поколения и помощь в проведении важных профориентационных мероприятий", — прокомментировал директор школы № 41 Олег Давыдов.
Программа "Профориентация" ПАО "ТОАЗ" реализуется с 2016 года. Программа базируется на объединении трех ключевых элементов — школа — вуз — ТОАЗ. Программа направлена на развитие и поддержку детей, реализацию их профессионального и творческого потенциала в интересах компании через специализированную работу с молодежью, повышение значимости труда на промышленных предприятиях, увеличение числа молодых специалистов, сознательно пришедших в химическую отрасль.
В рамках программы заключено 20 договоров о социальной поддержке обучающихся (14 — принято на работу, 5 — проходят обучение, 1 — ограничение по здоровью). На стадии согласования еще 14 кандидатов.
Двухсторонний договор заключается между учеником и предприятием о практической подготовке, прохождении стажировки на предприятии с последующим трудоустройством. На время обучения учащийся получает стипендию за каждый семестр (2 раза в год) от 20 до 30 тыс. рублей, в зависимости от среднего балла успеваемости (оценка "хорошо" — 20 000, оценка "отлично" — 30 000).
В школах № 41 и № 35 с 2019 года открыты инженерно-технические классы.
Подробная информация по ссылке: toaz.ru/work-and-career/career-guidance.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.