ТОАЗ поддержал научно-практическую конференцию по химии и экологии среди школьников

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — стал соорганизатором проведения научно-практической конференции по химии и экологии среди школьников.

31 марта в школе № 41 г. о. Тольятти — партнера ПАО "ТОАЗ" в рамках программы "Профориентация" — прошла научно-практическая конференция по химии и экологии среди школьников.

Научно-исследовательская работа в школе № 41 является приоритетной в образовательном процессе. И проведение научно-практических конференций — обязательная практика. Представители ТОАЗа в рамках сотрудничества приглашаются в качестве экспертов для проведения профессиональной оценки работ.

Всего были презентованы пять исследовательских работ учащихся 10 и 11 классов, выполненных на базе лаборатории Тольяттинского государственного университета. Темы работ затрагивали различные серьезные сферы с научной точки зрения. Например, "Пиразолины: подбор условий синтеза из халконов и исследование их свойств", "Сравнительный анализ методов очистки сточных вод от загрязнений", "Разработка технологических основ экстракции биологически активных веществ из укропа пахучего" и др. В качестве слушателей конференции были учащиеся 9,10 классов с углубленным изучением химии школы № 41.

Одним из членов экспертного жюри была Евгения Суходеева — заместитель директора по подготовке и повышению квалификации кадров ПАО "ТОАЗ".

По итогам конференции эксперты определили победителей. Первое место заняла научно-исследовательская работа "Сравнительный анализ методов очистки сточных вод от загрязнений" Васильевой А.А., ученицы 10 класса. Все участники конференции получили памятные подарки от Тольяттиазота.

Участники конференции также представляют свои научно-исследовательские работы в рамках городского и регионального этапов конкурса научно-исследовательских проектов "Взлет", конкурса "Будущее медицины" Самарского медицинского университета, технической конференции "БИС".

"Наша компания заинтересована в молодых и талантливых специалистах, поэтому работу по привлечению молодежи мы начинаем со школьной скамьи. В научно-практической конференции были представлены интересные и перспективные научные работы. Многие школьники планируют продолжать разработки в заданных направлениях, хочется пожелать им удачи. Будем рады видеть их среди наших сотрудников", — отметила заместитель директора по подготовке и повышению кадров ПАО "ТОАЗ" Евгения Суходеева.

"Это очень важный и полезный опыт не только для авторов научно-исследовательских проектов, но и для присутствующих на их защите школьников немного помладше. Для них это прекрасная возможность познакомиться поближе с миром химии и насущными экологическими вопросами. Как показывает практика, многие из них захотят поступить в инженерно-технический класс, чтобы прокачать себя и в дальнейшем связать свою жизнь с химической отраслью. Большое спасибо Тольяттиазоту за поддержку молодого поколения и помощь в проведении важных профориентационных мероприятий", — прокомментировал директор школы № 41 Олег Давыдов.

Программа "Профориентация" ПАО "ТОАЗ" реализуется с 2016 года. Программа базируется на объединении трех ключевых элементов — школа — вуз — ТОАЗ. Программа направлена на развитие и поддержку детей, реализацию их профессионального и творческого потенциала в интересах компании через специализированную работу с молодежью, повышение значимости труда на промышленных предприятиях, увеличение числа молодых специалистов, сознательно пришедших в химическую отрасль.

В рамках программы заключено 20 договоров о социальной поддержке обучающихся (14 — принято на работу, 5 — проходят обучение, 1 — ограничение по здоровью). На стадии согласования еще 14 кандидатов.

Двухсторонний договор заключается между учеником и предприятием о практической подготовке, прохождении стажировки на предприятии с последующим трудоустройством. На время обучения учащийся получает стипендию за каждый семестр (2 раза в год) от 20 до 30 тыс. рублей, в зависимости от среднего балла успеваемости (оценка "хорошо" — 20 000, оценка "отлично" — 30 000).

В школах № 41 и № 35 с 2019 года открыты инженерно-технические классы.

Подробная информация по ссылке: toaz.ru/work-and-career/career-guidance.