Елена Гладкова: "Все лекарственные препараты мы получаем в запланированных объемах"

Ситуация на рынке лекарств в Самарской области стабильная, как и в целом по России. Все контракты, которые были заключены на поставки в аптеки лекарственных препаратов отечественного и импортного производства, поставщиками исполняются.
"Хочу успокоить наших граждан: ни один из производителей, в том числе зарубежных, не отказался от поставок медикаментов. Все препараты в запланированных объемах мы получим в течение года. Плановые объемы поставок лекарств на будущий период определяются на основе объемов потребления в прошедшем периоде. Поэтому временные трудности с отдельными препаратами были связаны с ажиотажным спросом на них или с поиском новых логистических решений по доставке препаратов зарубежного производства. Сегодня в аптеках региона есть достаточный запас лекарств, в том числе, из списка жизненно необходимых", — подчеркнула президент Самарской областной фармацевтической ассоциации, генеральный директор аптечной сети "Дежурная аптека 245" Елена Гладкова.
Ранее у жителей вызывала беспокойство ситуация, связанная с внезапным отсутствием на российском рынке препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками. Эти препараты в настоящее время уже поступают в аптечные сети.
"Был большой спрос на препараты для лечения болезней эндокринной системы, в частности L-Тироксин. В настоящее время поставщики в плановом режиме поставляют этот препарат в аптечные сети, нет смысла им закупаться на многие годы вперед, — пояснила Елена Гладкова. — Кстати, это рецептурный препарат, не забывайте обращаться к врачу за рецептом. Кроме того, у каждого пациента своя схема лечения. Иногда она включает в себя 2 упаковки на год. Наши горожане, которые делали запасы, порой закупали 10 упаковок на 5 лет. Но какой в этом смысл, если срок годности у него 2-3 года, и потом препараты будут не пригодны для лечения?".
Как отмечают специалисты, врач при назначении лечения в большинстве случаев указывает не торговое наименование лекарственного препарата, а название действующего вещества — международное непатентованное наименование. И в этом случае в аптеке почти всегда есть несколько лекарственных препаратов — синонимов с одним и тем же действием.
"Мы получаем необходимые лекарственные препараты, как импортные, так и отечественного производства, — отметила заведующая аптекой Наталья Костина. — Хочу также напомнить жителям, что есть возможность выбора при приобретении лекарств — ориентироваться необходимо на действующее вещество в составе препарата. В рамках одного международного непатентованного наименования представлены разные торговые наименования разной ценовой категории".
Напоминаем, узнать о наличии того или иного лекарства можно на сайтах аптечных сетей, по телефонам аптек и в поисковых системах.
Информацию о наличии лекарственных препаратов в различных аптечных организациях Самарской области можно получить также на сайтах https://suprema63.ru/msdr/portal.do, https://allapteki.ru/, либо по телефонам справочной "Служба здоровья": 007 — со всех кабельных телефонов г. Самара, (846) 200-13-03 — для междугородней и сотовой связи, (8482) 76-76-76 — со всех телефонов в г. Тольятти.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.