В Самарской области в ходе акции бесплатно проверят тонометры

Росстандарт объявляет старт Всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!" 6-8 апреля специалисты подведомственных Росстандарту организаций в каждом регионе страны безвозмездно будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров является негерметичность манжеты.

В Самаре принести тонометры на бесплатную проверку можно будет по адресу: ул. Гагарина, 24 (на базе поликлинического отделения № 3 ГБУЗ СО СГП № 13), в Тольятти - на ул. Радищева, 12, в Сызрани - на ул. Новосибирская, 41 (на базе филиалов ЦСМ).

Оперативная информация о ходе акции в телеграмм-канале: https://t.me/csm163