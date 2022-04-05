В Самарской области в ходе акции бесплатно проверят тонометры

Росстандарт объявляет старт Всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!" 6-8 апреля специалисты подведомственных Росстандарту организаций в каждом регионе страны безвозмездно будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.
Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров является негерметичность манжеты.
В Самаре принести тонометры на бесплатную проверку можно будет по адресу: ул. Гагарина, 24 (на базе поликлинического отделения № 3 ГБУЗ СО СГП № 13), в Тольятти - на ул. Радищева, 12, в Сызрани - на ул. Новосибирская, 41 (на базе филиалов ЦСМ).
Оперативная информация о ходе акции в телеграмм-канале: https://t.me/csm163
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.