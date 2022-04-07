Четыре гандболистки "Лады" получили вызов на УТС национальной сборной России

Четыре гандболистки "Лады" (Алена Амельченко, Валерия Кирдяшева, Ольга Фомина и Ольга Щербак) получили вызов на УТС национальной сборной России, который пройдет с 15 по 23 апреля в подмосковном Новогорске.

Для Амельченко, в отличие от трех других тольяттинских "сборниц", которые в декабре прошлого года участвовали в чемпионате мира в Испании, приглашение в главную команду страны - неординарное событие. Впервые в карьере она получила вызов в нее еще в 2013 г., несколько раз побывала в первой сборной в 2018-м, в том числе сразу после перехода из "Звезды" в "Ладу". Но все это были либо летние, либо предматчевые сборы в расширенном составе команды накануне игр различных квалификационных турниров, а принять участие хотя бы в одном матче национальной дружины ей пока не довелось. Есть стопроцентный шанс сделать это сейчас.

Планируется, что на завершающем этапе предстоящего УТС подопечные Людмилы Бодниевой сыграют в Москве на турнире "OLIMPBET Кубок дружбы" с участием национальных сборных Белоруссии и Китая, а также молодежной сборной России.