Четыре гандболистки "Лады" получили вызов на УТС национальной сборной России

Четыре гандболистки "Лады" (Алена Амельченко, Валерия Кирдяшева, Ольга Фомина и Ольга Щербак) получили вызов на УТС национальной сборной России, который пройдет с 15 по 23 апреля в подмосковном Новогорске.
Для Амельченко, в отличие от трех других тольяттинских "сборниц", которые в декабре прошлого года участвовали в чемпионате мира в Испании, приглашение в главную команду страны - неординарное событие. Впервые в карьере она получила вызов в нее еще в 2013 г., несколько раз побывала в первой сборной в 2018-м, в том числе сразу после перехода из "Звезды" в "Ладу". Но все это были либо летние, либо предматчевые сборы в расширенном составе команды накануне игр различных квалификационных турниров, а принять участие хотя бы в одном матче национальной дружины ей пока не довелось. Есть стопроцентный шанс сделать это сейчас.
Планируется, что на завершающем этапе предстоящего УТС подопечные Людмилы Бодниевой сыграют в Москве на турнире "OLIMPBET Кубок дружбы" с участием национальных сборных Белоруссии и Китая, а также молодежной сборной России.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!