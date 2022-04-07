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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Сферум" приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", созданная компаниями VK и "Ростелеком", объявляет о старте открытого чемпионата медиапроектов среди школьных команд.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с описанием проблемы и способами ее решения. Проектом могут стать план продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или сообщество в "Сферуме", посвященное социально важной и значимой для школы и ее сообщества теме - любой доступный формат, который наилучшим образом раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов: начального, среднего и старшего звена.

Проекты принимаются до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29 апреля жюри, в состав которого войдут представители "Сферума", эксперты онлайн-академии SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия - на сайте "Сферума": prof-sferum.ru/mediacases.

"Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории важность раздельного сбора мусора. Ваша цель - ощутимые и измеримые итоги такого проекта, его эффект, а "Сферум" - это удобная площадка для такого начинания", - прокомментировал генеральный директор компании "Цифровое образование" (разработчик платформы "Сферум") Рубен Акопов.

Финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для реализации проекта.

"Сферум" объединяет более 3,2 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться "Сферумом" можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня "Сферум" предлагает следующие опции:

  • групповые видеоконференции, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;
  • чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
  • сообщества школ - закрытые группы, куда можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы - публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;
  • трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям "Сферума", так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

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