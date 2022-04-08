Дмитрий Азаров: "Самарское образование сегодня для многих является знаком качества"

В четверг, 7 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания. Встреча прошла в самарской гимназии №11, в ней приняли участие председатели родительских собраний из всех образовательных округов области, представители общественных организаций, депутаты Самарской губернской думы, члены Общественной палаты. Благодаря организованной интернет-трансляции в режиме онлайн к обсуждению актуальных вопросов присоединились родители выпускников 9 и 11 классов из всех 37 муниципалитетов региона, а это около 40 тысяч родителей.

Открывая заседание, губернатор отметил, что сегодня благодаря улучшению эпидемиологической ситуации есть возможность встретиться в очном формате, а ранее благодаря этому была возможность возобновить очное обучение для школьников.

Одним из самых актуальных вопросов в преддверии начала государственной итоговой аттестации стали приближающиеся экзамены.

"Это очень ответственный этап. Нам нужно все организовать так, чтобы при строгом соблюдении принципов объективной оценки наши выпускники смогли по максимуму показать уровень знаний, которым они обладают", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ, в Самарской области будет проходить более 14 тысяч человек. Период досрочного проведения уже идет и закончится 18 апреля. Основной период сдачи экзаменов - с 26 мая по 2 июля. Содержание аттестационных материалов обновлено, внесены изменения, направленные на то, чтобы оценивать знания ученика более глубоко. Будут выявляться не только знания, но и умение их применять: анализировать материал, аргументировать доводы.

Глава региона отметил, что сегодня механизмы ЕГЭ продолжают совершенствоваться для более точной оценки знаний учащихся.

"Сегодняшний ЕГЭ - это совершенно не то, что было в самом начале, когда было много переживаний, что он необъективен, что это "угадайка"... Это давно не так, и вы сможете в этом убедиться", - заметил руководитель региона.

Особо губернатор подчеркнул, что в период проведения экзаменов важно соблюдать требования санитарных врачей. Глава региона поблагодарил за выдержку и понимание учителей, учеников и родителей, которые в течение двух лет пандемии стойко переносили все сложности дистанционного обучения, и напомнил, что главным оружием против инфекции по-прежнему остается вакцинация и своевременная ревакцинация.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что по общему уровню образования регион занимает пятое место в России, по уровню функциональной грамотности - второе. Залог успеха - системная (а не от случая к случаю) работа. "Самарское образование сегодня для многих служит знаком качества", - подчеркнул глава региона.

О тонкостях и нюансах государственной итоговой аттестации в 2022 г. рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Что можно, а что категорически нельзя проносить на экзамен, какие предметы для сдачи экзаменов выбирают сегодня выпускники и каковы перспективы поступления в вузы и учреждения среднего специального образования у сегодняшних школьников, министр рассказал участникам заседания. Виктор Акопьян напомнил о созданном Советом ректоров совместно с правительством Самарской области проекте "Абитуриент-2022", который поможет выпускникам сориентироваться в выборе дальнейшего пути. В завершение своего доклада министр пожелал ребятам успехов и поступления в те учебные учреждения, в которые запланировали.

Рассказывая об основных направлениях работы Областного родительского собрания, его председатель Елена Климова отметила, что одним из важнейших аспектов деятельности стал контроль за организацией горячего питания для школьников.

Напомним, Самарская область исполнила поручение президента России по обеспечению льготным питанием школьников младших классов одной из первых, такая практика существует в регионе с 1 сентября 2020 года. Именно с этого момента самарские родители не просто контролировали, а иногда и корректировали меню детей. Сегодня горячим питанием обеспечены все ученики с 1 по 4 классы.

В регионе удалось выработать модель, в соответствии с которой продукты для школьного питания идут через оптово-распределительный склад. Это позволяет обеспечивать жесткий контроль качества и способствует росту доли местных поставщиков. Такой опыт сейчас тиражируется и в других регионах.

"Мы, безусловно, озабочены качеством питания. Его нужно подтверждать постоянно, с вашей помощью смотреть на те проблемы, которые возникают в какой-либо школе. Постоянный родительский контроль может обеспечить качество на постоянной основе", - обратился губернатор к членам Областного родительского собрания.

Зашла речь и о подготовке к летней оздоровительной кампании. 31 марта стартовала продажа путевок в летние лагеря по льготной программе, с возможностью компенсации 50% оплаты.

"В регионе нужно организовать детям качественный и полноценный отдых. В области планируется открыть 652 лагеря, где смогут отдохнуть более чем 56 тысяч детей. В областном бюджете на это предусмотрено почти 200 млн рублей. Также на время летних каникул будет увеличено количество образовательных, спортивных мероприятий для детей", - сообщил Дмитрий Азаров, отметив, что в этом вопросе также важна роль и включенность родителей, и предложил участникам родительских комитетов принять участие в оценке готовности оздоровительных учреждений к приему ребят.

Конечно, затронули тему патриотического воспитания детей, которая сегодня приобретает особую актуальность.

"Главное - это забота о ветеранах, сохранение исторической памяти. Сегодня особенно важно осознать, какую страшную цену заплатили наши люди за победу над фашизмом, нацизмом, за сохранение независимости Отечества. И очень надеюсь, что, как это и было в нашем поколении, и у наших детей историческая память о светлом подвиге, героических и трагических страницах истории войдет в кровь и плоть, и наши дети передадут это следующим поколениям граждан России", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

И учителям, и родителям сегодня особенно важно общаться с детьми, помогать им сориентироваться в потоке информации, разъяснять им суть происходящих в стране и в мире событий.

"Сейчас идет информационная война, и в первую очередь она нацелена на наших детей. Есть такая восточная мудрость: хочешь победить врага - воспитай его детей. Те страны, о которых мы думали, что они наши партнеры, для себя решили, что Россия им враг и, определив нас врагом, стали работать с нашими детьми. Чего им удается добиваться, мы видим на примере Украины. Невозможно было представить, чтобы на Украине, которая потеряла столько крови в Великую Отечественную войну, где было столько лишений, горя от нацизма, нацизм возродится. Вот плод этой, хорошо оплачиваемой долларами и евро, работы, которая велась на протяжении не года и не месяца, и даже не восьми лет", - обратился губернатор к участникам собрания, призвав их уделить максимальное внимание общению со своими детьми.

Глава региона заметил, что из-за повышенного эмоционального тонуса школьники могут и допускают на экзаменах ошибки, никак не связанные с уровнем полученных знаний. Поэтому родителям особенно важно поддерживать ребят, избегать давления на них, настраивать на успешную сдачу экзаменов, вселять уверенность в себе. Важную мысль в поддержку этого тезиса высказала учитель истории и обществознания Самарского медико-технического лицея Людмила Пешкова. По ее словам, мамы и папы должны контролировать свое "предэкзаменационное" эмоциональное состояние - дом должен всегда оставаться спокойной гаванью.

"В это время важно, чтобы вы стали своему ребенку большим другом, - сказала она к родителям. - Они тревожны, они боятся не оправдать ожиданий, они требуют помощи. Как им помочь? Конечно, нужно сказать, что мы в них верим!"

Житель Жигулевска Евгений Касинский предложил создать Бессмертный полк в память о земляках, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Губернатор поддержал эту идею, отметив, что наши солдаты и офицеры так же пали в борьбе с нацизмом, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Глава региона сообщил также о том, что молодежные общественные организации выступили с инициативой создать граффити в память о павших воинах.

Кроме того, Евгений Касинский предложил размещать на сайтах муниципальных образований информацию о ходе капремонта в школах. Он отметил, что не всегда подрядчики сдают социально значимые объекты в заявленные сроки.

Глава региона пригласил инициативных родителей принять участие в работе по приемке школ после проведенных ремонтных работ и дал поручение по размещению на сайте органов местного самоуправления сведений о ремонте и новом строительстве учреждений образования в открытом доступе.

О перспективах трудоустройства для специалистов IT-профиля на предприятиях региона спросил папа выпускника Айдар Валиулов, член родительского комитета тольяттинской школы №34.

Отвечая на вопрос, Дмитрий Азаров отметил, что сегодня это очень востребованная специальность. Ежегодно увеличиваются бюджетные места по данным специальностям. Сейчас требуется в два раза больше программистов, специалистов в сфере IT-технологий, чем выпускают наши вузы. "В этот особый период больше работы для программистов, чем в России, не будет нигде", - подчеркнул губернатор.

Прозвучал вопрос о поддержке молодых педагогов. Его задала Гульнара Миросенко, председатель совета родителей школы №2 поселка городского типа Суходол. Она от имени всех родителей поблагодарила за долгожданный капитальный ремонт школы. Уже в сентябре объект будет сдан, но проблемой сейчас является нехватка учителей.

Поддержка учителей есть. Так, по поручению президента РФ с января 2020 г. стартовала программа "Земский учитель", по которой молодому специалисту, начинающему работать в сельской школе, выделяется 1 млн рублей на покупку жилья. Есть и дополнительные меры поддержки на региональном уровне: выплаты от 160 тыс. до 350 тыс. рублей молодым педагогам. Очень эффективной мерой является целевое направление и выплата стипендий. Средства на поддержку молодых педагогов в бюджете заложены.

Мама 11-классника Татьяна Антонова из села Дубовый Умет спросила о том, будут ли у ребят в этом году выпускные и последние звонки в привычном очном формате. Дмитрий Азаров заверил, что все эти мероприятия состоятся. "Постараемся создать для этого все условия", - пообещал глава региона.

Ирина Кашаева поинтересовалась, будет ли сохранено бесплатное питание для детей с ограниченными возможностями. "Ни от одного социального обязательства мы не отказываемся", - уверил губернатор, напомнив о том, что около 2 млрд рублей заложено в бюджете на питание школьников, в том числе на питание ребят с особенностями здоровья.

Наталья Киреева, мама 11-классника сызранской школы №3, в продолжение темы летнего отдыха детей спросила, можно ли подготовить специальный репертуар для подростков в кинотеатрах, который будет доступен по "Пушкинской карте".

Губернатор рассказал собравшимся - как руководитель комиссии Госсовета по культуре он поднял вопрос о том, чтобы Пушкинская карта выдавалась всем школьникам. А сегодня в рамках заседания оргкомитета "Победа" глава региона поручил региональному правительству разработать предложение, чтобы этот подход начал действовать в регионе.

"Это надо делать обязательно. У нас зачастую ребенок не видел ни одного отечественного фильма, - сказал Дмитрий Азаров. - Невозможно любить то, чего ты не знаешь. Чем больше узнаешь свою великую Родину, тем больше влюбляешься в нее и становишься настоящим патриотом".

В завершение заседания губернатор пожелал выпускникам верить в себя, не опускать руки и помнить о том, что каждый из них нужен нашей великой Родине.

После окончания обсуждения родителям была предоставлена возможность написать пробный экзамен по математике и лично убедиться в том, что нет ничего невозможного и дети обязательно справятся с этой задачей.

"У вас будет возможность лично убедиться в том, что ЕГЭ - не что-то ужасное. Система образования Самарской области и Российской Федерации в целом, и конечно, наши замечательные учителя делают все необходимое, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Есть определенные правила, жесткие требования, и я сам как родитель знаю, насколько это волнительно. Сегодня давайте вместе убедимся, что это не что-то суперсложное, и уж точно это по силам ребятам, которые учатся, которые благодаря учителям приобретают навыки, в том числе навыки сдачи экзаменов", - сказал глава региона и пожелал удачи родителям и всем выпускникам этого года.