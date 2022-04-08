Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Государственная итоговая аттестация обучающихся школы-интерната "Преодоление" в Самаре подводит итог многолетней работы педагогического коллектива. Именно поэтому подготовке к ней уделяется максимум сил и внимания.

Все преодолеем

В школе-интернате аттестация обучающихся проводится в форме государственного выпускного экзамена. "В этом году государственная итоговая аттестация будет проходить в обычной форме, - рассказывает директор школы-интерната "Преодоление" для детей с задержкой психического развития Сергей Шабаев. - Обучающимся предстоит сдать два экзамена: по русскому языку и математике. За последние два года итоговая аттестация проходила в измененной форме. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса отметки в аттестат выставлялись по итогам успеваемости ученика за год, а в 2021 году они сдавали математику. Уверен, в этом году аттестация у нас пройдет по намеченному плану и в обычной форме".

Заместитель директора Нина Ряхова, на чьих плечах лежит весь груз подготовки к экзаменам, считает - педагоги делают все, чтобы у выпускников не возникало проблем. "Подготовка начинается задолго до проведения экзамена. Допуском к нему служит собеседование по русскому языку и решение педагогического совета по его итогам. Как правило, все обучающиеся успешно проходят собеседование и допускаются к экзаменам. В этом году государственную итоговую аттестацию будут проходить 29 обучающихся", - поделилась Нина Ряхова.

Навстречу 100-летнему юбилею

Школа-интернат "Преодоление" - одно из старейших учебных заведений региона. В 2020 году ему исполнилось 95 лет. Он отмечен дипломом "Лучшая школа-интернат-2019" на Всероссийском образовательном форуме "Школа будущего", "Лучшая образовательная организация, реализующая адаптированные образовательные программы-2021".

Стратегия школы - коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями. С детьми работают логопеды, психологи, учителя-дефектологи. Обучение ведется по адаптированным основным общеобразовательным программам с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. Большое внимание уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений. Эффективно действует система дополнительного образования: 96% обучающихся заняты в работе творческих объединений, спортивных секций, кружков. Все выпускники школы продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях города.

Елена Казакова, учитель русского языка и литературы:

- Экзамен по русскому языку в нашей школе проходит в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который предполагает написание сочинения или изложения с творческим заданием. Работа по подготовке к экзамену проводится системно и начинается уже в 5 классе. Большое внимание уделяется развитию речи и формированию орфографических и пунктуационных навыков. В 9 классе идет интенсивная точечная подготовка к экзамену. Она начинается с анализа результатов экзамена предыдущих лет, выявления проблем, составления перспективного плана с учетом индивидуальных способностей и уровня подготовки каждого ребенка. Стабильные показатели по предмету на экзамене - это результат кропотливой каждодневной работы на уроках и коррекционно-развивающих занятиях.

Елена Деева, учитель математики:

- Экзамен по математике - серьезное испытание для наших детей. Девятиклассникам предстоит выполнить 10 заданий: примеры на вычисление, уравнения разного вида, графики, задачи по геометрии и теории вероятности, логические задачи. Подготовка к экзаменам начинается с начала обучения в основной школе. В этом году у меня 16 выпускников, у всех разная степень усвоения учебного материала, каждый требует особого подхода. Главная задача, которую решает учитель-предметник, - ликвидация пробелов в знаниях обучающихся. Для достижения этих целей мы работаем в тесном сотрудничестве с родителями, педагогом-психологом и логопедами. Экзамен позволит не просто проверить базовые знания, но и прежде всего пробудит в ребенке уверенность в себе и будет способствовать дальнейшей успешной социализации.

Наталья Волкова, мама ученика 9 класса:

- В нашей школе-интернате сильный педагогический коллектив, увлеченный своим делом. Это замечательные, приветливые, неравнодушные люди, которые не только дают прочные знания, но и своим личным примером показывают ребятам, что такое дружба, порядочность, честность, отзывчивость.

Дети воспринимают школу-интернат как второй дом - такая доброжелательная обстановка создана здесь для учебы, общения и жизни.

За девять лет обучения моего сына я ни разу не встретила равнодушного или формального отношения. Тут так не принято. Не сомневаюсь, что ребята хорошо сдадут экзамен и будут с благодарностью вспоминать школу и учителей за тепло и огромный труд, вложенные в их обучение и воспитание.