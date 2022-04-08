Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Государственная итоговая аттестация обучающихся школы-интерната "Преодоление" в Самаре подводит итог многолетней работы педагогического коллектива. Именно поэтому подготовке к ней уделяется максимум сил и внимания.
Все преодолеем
В школе-интернате аттестация обучающихся проводится в форме государственного выпускного экзамена. "В этом году государственная итоговая аттестация будет проходить в обычной форме, - рассказывает директор школы-интерната "Преодоление" для детей с задержкой психического развития Сергей Шабаев. - Обучающимся предстоит сдать два экзамена: по русскому языку и математике. За последние два года итоговая аттестация проходила в измененной форме. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса отметки в аттестат выставлялись по итогам успеваемости ученика за год, а в 2021 году они сдавали математику. Уверен, в этом году аттестация у нас пройдет по намеченному плану и в обычной форме".
Заместитель директора Нина Ряхова, на чьих плечах лежит весь груз подготовки к экзаменам, считает - педагоги делают все, чтобы у выпускников не возникало проблем. "Подготовка начинается задолго до проведения экзамена. Допуском к нему служит собеседование по русскому языку и решение педагогического совета по его итогам. Как правило, все обучающиеся успешно проходят собеседование и допускаются к экзаменам. В этом году государственную итоговую аттестацию будут проходить 29 обучающихся", - поделилась Нина Ряхова.
Навстречу 100-летнему юбилею
Школа-интернат "Преодоление" - одно из старейших учебных заведений региона. В 2020 году ему исполнилось 95 лет. Он отмечен дипломом "Лучшая школа-интернат-2019" на Всероссийском образовательном форуме "Школа будущего", "Лучшая образовательная организация, реализующая адаптированные образовательные программы-2021".
Стратегия школы - коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями. С детьми работают логопеды, психологи, учителя-дефектологи. Обучение ведется по адаптированным основным общеобразовательным программам с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. Большое внимание уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений. Эффективно действует система дополнительного образования: 96% обучающихся заняты в работе творческих объединений, спортивных секций, кружков. Все выпускники школы продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях города.
Елена Казакова, учитель русского языка и литературы:
- Экзамен по русскому языку в нашей школе проходит в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который предполагает написание сочинения или изложения с творческим заданием. Работа по подготовке к экзамену проводится системно и начинается уже в 5 классе. Большое внимание уделяется развитию речи и формированию орфографических и пунктуационных навыков. В 9 классе идет интенсивная точечная подготовка к экзамену. Она начинается с анализа результатов экзамена предыдущих лет, выявления проблем, составления перспективного плана с учетом индивидуальных способностей и уровня подготовки каждого ребенка. Стабильные показатели по предмету на экзамене - это результат кропотливой каждодневной работы на уроках и коррекционно-развивающих занятиях.
Елена Деева, учитель математики:
- Экзамен по математике - серьезное испытание для наших детей. Девятиклассникам предстоит выполнить 10 заданий: примеры на вычисление, уравнения разного вида, графики, задачи по геометрии и теории вероятности, логические задачи. Подготовка к экзаменам начинается с начала обучения в основной школе. В этом году у меня 16 выпускников, у всех разная степень усвоения учебного материала, каждый требует особого подхода. Главная задача, которую решает учитель-предметник, - ликвидация пробелов в знаниях обучающихся. Для достижения этих целей мы работаем в тесном сотрудничестве с родителями, педагогом-психологом и логопедами. Экзамен позволит не просто проверить базовые знания, но и прежде всего пробудит в ребенке уверенность в себе и будет способствовать дальнейшей успешной социализации.
Наталья Волкова, мама ученика 9 класса:
- В нашей школе-интернате сильный педагогический коллектив, увлеченный своим делом. Это замечательные, приветливые, неравнодушные люди, которые не только дают прочные знания, но и своим личным примером показывают ребятам, что такое дружба, порядочность, честность, отзывчивость.
Дети воспринимают школу-интернат как второй дом - такая доброжелательная обстановка создана здесь для учебы, общения и жизни.
За девять лет обучения моего сына я ни разу не встретила равнодушного или формального отношения. Тут так не принято. Не сомневаюсь, что ребята хорошо сдадут экзамен и будут с благодарностью вспоминать школу и учителей за тепло и огромный труд, вложенные в их обучение и воспитание.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.