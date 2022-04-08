Самарский филиал "Комсомольской правды" возглавила Олеся Шакурова

Директором филиала медиагруппы "Комсомольская правда" в Самаре назначена Олеся Шакурова, ранее руководившая коммерческой деятельностью в самарском офисе "Эха Москвы".
Шакурова имеет высшее журналистское образование и опыт работы на руководящих постах в самарских подразделениях изданий "Коммерсантъ", "Собака.ру".
Напомним, с 2019 г. самарским филиалом "Комсомолки" руководила Елена Пуртова, которая скончалась 2 марта 2022 г. после продолжительной болезни.
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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.