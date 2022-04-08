Самарский филиал "Комсомольской правды" возглавила Олеся Шакурова

Директором филиала медиагруппы "Комсомольская правда" в Самаре назначена Олеся Шакурова, ранее руководившая коммерческой деятельностью в самарском офисе "Эха Москвы".

Шакурова имеет высшее журналистское образование и опыт работы на руководящих постах в самарских подразделениях изданий "Коммерсантъ", "Собака.ру".

Напомним, с 2019 г. самарским филиалом "Комсомолки" руководила Елена Пуртова, которая скончалась 2 марта 2022 г. после продолжительной болезни.