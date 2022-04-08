На финансирование сельского хозяйства Самарской области в 2022 г. предусмотрено около 5 млрд рублей

Самарские сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности. В 2022 году на финансирование сельского хозяйства региона предусмотрено почти 5 млрд рублей.

Из них 2,6 млрд руб. - из областного бюджета, 2,4 млрд - из федерального. Господдержка предусмотрена по 39 направлениям, в том числе по 30 на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Для поддержки малых форм хозяйствования в Самарской области реализуется сразу несколько видов грантовой поддержки. Сейчас как раз идет прием документов на конкурсный отбор по предоставлению грантов в направлении "Семейная ферма". Кроме того, на региональном уровне прорабатывается вопрос реализации механизмов государственной поддержки личных подсобных хозяйств.

С конца января региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает от сельхозпроизводителей документы, чтобы компенсировать им часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов отечественного производства, приобретенных в 2020-2022 годах.

"Ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остается стабильной, - отметил в своем выступлении в Госдуме председатель правительства РФ Михаил Мишустин. - Одна из первоочередных задач - успешное проведение посевной кампании. Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены. На субсидирование программы льготного кредитования дополнительно выделено свыше 150 млрд рублей.

Продовольственная безопасность Самарской области, по мнению экспертов, также не вызывает беспокойства - дефицита продуктов быть не должно. Все предприятия АПК работают стабильно.

Местные производители способны обеспечить регион и зерном, и техническими культурами в полном объеме. Дефицит мяса или молока компенсируется за счет ввоза из соседних регионов России.

В прошлом году, согласно данным Самарастата, самарские производители пищевой продукции заметно нарастили объемы своей продукции.

Так, производство сыра составило 3,6 тыс. т (на 98,5% больше уровня 2020 года), мясных полуфабрикатов 21,1 тыс. т (на 32,2%), молока питьевого 70 тыс. т (на 8,6%), колбас 44 тыс. т (на 4%), муки 280,8 тыс. т (на 4,1%), хлебобулочных изделий 66,3 тыс. т (на 6,5%), мучных кондитерских изделий 5,8 тыс. т (на 6,2%).