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АПК и пищепром Экономика и бизнес

На финансирование сельского хозяйства Самарской области в 2022 г. предусмотрено около 5 млрд рублей

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности. В 2022 году на финансирование сельского хозяйства региона предусмотрено почти 5 млрд рублей.

Из них 2,6 млрд руб. - из областного бюджета, 2,4 млрд - из федерального. Господдержка предусмотрена по 39 направлениям, в том числе по 30 на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Для поддержки малых форм хозяйствования в Самарской области реализуется сразу несколько видов грантовой поддержки. Сейчас как раз идет прием документов на конкурсный отбор по предоставлению грантов в направлении "Семейная ферма". Кроме того, на региональном уровне прорабатывается вопрос реализации механизмов государственной поддержки личных подсобных хозяйств.

С конца января региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает от сельхозпроизводителей документы, чтобы компенсировать им часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов отечественного производства, приобретенных в 2020-2022 годах.

"Ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остается стабильной, - отметил в своем выступлении в Госдуме председатель правительства РФ Михаил Мишустин. - Одна из первоочередных задач - успешное проведение посевной кампании. Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены. На субсидирование программы льготного кредитования дополнительно выделено свыше 150 млрд рублей.

Продовольственная безопасность Самарской области, по мнению экспертов, также не вызывает беспокойства - дефицита продуктов быть не должно. Все предприятия АПК работают стабильно.
Местные производители способны обеспечить регион и зерном, и техническими культурами в полном объеме. Дефицит мяса или молока  компенсируется за счет ввоза из соседних регионов России.
В прошлом году, согласно данным Самарастата, самарские производители пищевой продукции заметно нарастили объемы своей продукции.

Так, производство сыра составило 3,6 тыс. т (на 98,5% больше уровня 2020 года), мясных полуфабрикатов 21,1 тыс. т (на 32,2%), молока питьевого 70 тыс. т (на 8,6%), колбас 44 тыс. т (на 4%), муки 280,8 тыс. т (на 4,1%), хлебобулочных изделий 66,3 тыс. т (на 6,5%), мучных кондитерских изделий 5,8 тыс. т (на 6,2%).

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Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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