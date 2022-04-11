"Волга Ньюс" собирает за круглым столом ведущих экспертов агропромышленного комплекса

Накануне старта весенних полевых работ портал "Волга Ньюс" проводит круглый стол, ключевой темой которого станут продовольственная безопасность и инновации в АПК для роста и развития сельхозпроизводства.
Для решения этой проблемы в масштабах страны все сельскохозяйственные компании нуждаются в повышении производительности труда и эффективности производства. Это поможет обеспечению глобальной конкурентоспособности агропромышленного комплекса России на внутреннем и мировом рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Губернатор Дмитрий Азаров и правительство Самарской области держат на контроле ход подготовки к главному событию года в АПК - севу, от которого зависит решение множества экономических и социальных вопросов. Посевная - старт сельхозработ, основа будущих урожаев.
Что для достижения продовольственной безопасности делается в самарском агропроме? Какие задачи предстоит решить в агросезоне? Насколько производители сельхозтоваров готовы к посевной? Достаточно ли у них ресурсов?
Чем еще им могут помочь государство, правительство региона, депутатский корпус, финансовые институты, наука? И наконец, какие инновационные приемы будут способствовать росту и развитию сельхозпроизводства региона?
13 апреля в 11:00 в бизнес-центре "Монте Роза" соберутся эксперты, которые обсудят реальное положение дел накануне сева и расскажут об инновациях в АПК для роста и развития сельхозпроизводства. Круглый стол будет проходить в смешанном формате: часть участников подключится к разговору по видео-конференц-связи.
К участию в круглом столе приглашены министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской Думы Николай Сомов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заведующий кафедрой растениеводства и земледелия СГАУ Василий Васин, директор ГУП Самарской области "Купинское" кандидат экономических наук Дмитрий Вавилов, директор ООО "Зерно Жизни" Андрей Зорин, президент национального движения сберегающего земледелия, член-корреспондент Российской академии естественных наук, гендиректор ООО "Орловка"-АИЦ Людмила Орлова.
Материал по итогам круглого стола будет опубликован в спецпроекте "Волга Ньюс" (см. 22-й выпуск отраслевого периодического бизнес-издания "АПК и пищепром Самарской области").
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?