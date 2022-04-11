"Волга Ньюс" собирает за круглым столом ведущих экспертов агропромышленного комплекса

Накануне старта весенних полевых работ портал "Волга Ньюс" проводит круглый стол, ключевой темой которого станут продовольственная безопасность и инновации в АПК для роста и развития сельхозпроизводства.

Для решения этой проблемы в масштабах страны все сельскохозяйственные компании нуждаются в повышении производительности труда и эффективности производства. Это поможет обеспечению глобальной конкурентоспособности агропромышленного комплекса России на внутреннем и мировом рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Губернатор Дмитрий Азаров и правительство Самарской области держат на контроле ход подготовки к главному событию года в АПК - севу, от которого зависит решение множества экономических и социальных вопросов. Посевная - старт сельхозработ, основа будущих урожаев.

Что для достижения продовольственной безопасности делается в самарском агропроме? Какие задачи предстоит решить в агросезоне? Насколько производители сельхозтоваров готовы к посевной? Достаточно ли у них ресурсов?

Чем еще им могут помочь государство, правительство региона, депутатский корпус, финансовые институты, наука? И наконец, какие инновационные приемы будут способствовать росту и развитию сельхозпроизводства региона?

13 апреля в 11:00 в бизнес-центре "Монте Роза" соберутся эксперты, которые обсудят реальное положение дел накануне сева и расскажут об инновациях в АПК для роста и развития сельхозпроизводства. Круглый стол будет проходить в смешанном формате: часть участников подключится к разговору по видео-конференц-связи.

К участию в круглом столе приглашены министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской Думы Николай Сомов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заведующий кафедрой растениеводства и земледелия СГАУ Василий Васин, директор ГУП Самарской области "Купинское" кандидат экономических наук Дмитрий Вавилов, директор ООО "Зерно Жизни" Андрей Зорин, президент национального движения сберегающего земледелия, член-корреспондент Российской академии естественных наук, гендиректор ООО "Орловка"-АИЦ Людмила Орлова.

Материал по итогам круглого стола будет опубликован в спецпроекте "Волга Ньюс" (см. 22-й выпуск отраслевого периодического бизнес-издания "АПК и пищепром Самарской области").