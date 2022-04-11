МТС проведет онлайн-прослушивания в ГИТИС для школьников Самары

Благотворительный проект МТС "Поколение М" приглашает талантливых ребят Самары еще до окончания школы попробовать себя в роли абитуриента ГИТИСа, не выезжая за пределы города. Компания МТС и крупнейший театральный вуз страны проведут онлайн-прослушивание, по результатам которого самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Предварительные прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить в Самаре 26 и 27 апреля с 12.00 до 20.00 в режиме zoom-конференции. К участию приглашаются старшеклассники и выпускники школ, которые хотят поступить в театральный вуз и связать свою жизнь со сценой и кино. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Самые талантливые будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в Москве.

Чтобы принять участие в онлайн-прослушивании, нужно пройти обязательную регистрацию и подготовить программу выступления. Школьникам нужно будет прочитать стихотворение, басню, отрывок из прозы, исполнить вокальный или танцевальный номер. На выступление отводится 10 минут. Подробную информацию будущие участники получат по электронной почте сразу после регистрации. С правилами приема в 2022 году можно ознакомиться на сайте ГИТИСа.

26 апреля перед прослушиваниями Екатерина Николаева проведет онлайн-лекцию для будущих абитуриентов. Она расскажет о том, как выбирать репертуар, готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее; познакомит с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году, и ответит на вопросы начинающих артистов.

"Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты родителей на поездку ребенка на первый тур прослушивания в Москву. "Поколение М" и ГИТИС открывают перед талантливыми ребятами из Поволжья возможность поступить в крупнейший театральный вуз страны. Это уникальный шанс проявить себя, получить рекомендации педагогов и определить свое будущее", — отметила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.

"Самарская область подарила российскому театру и кино множество известных имен. Ольга Остроумова, Николай Симонов, Эльдар Рязанов, Игорь Ясулович, Анна Уколова и множество других известных актеров и деятелей искусства родом из нашего края. Сегодня в регионе много молодых талантливых ребят, которые достойны учиться в крупнейшем театральном вузе страны. Цифровые технологии МТС помогут им приблизить свою мечту. Самарские школьники, не выходя из дома, могут познакомиться с педагогами ГИТИС, пройти онлайн-прослушивание и проверить свои шансы на поступление", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.