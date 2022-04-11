МТС проведет онлайн-прослушивания в ГИТИС для школьников Самары

Благотворительный проект МТС "Поколение М" приглашает талантливых ребят Самары еще до окончания школы попробовать себя в роли абитуриента ГИТИСа, не выезжая за пределы города. Компания МТС и крупнейший театральный вуз страны проведут онлайн-прослушивание, по результатам которого самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.
Предварительные прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить в Самаре 26 и 27 апреля с 12.00 до 20.00 в режиме zoom-конференции. К участию приглашаются старшеклассники и выпускники школ, которые хотят поступить в театральный вуз и связать свою жизнь со сценой и кино. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Самые талантливые будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в Москве.
Чтобы принять участие в онлайн-прослушивании, нужно пройти обязательную регистрацию и подготовить программу выступления. Школьникам нужно будет прочитать стихотворение, басню, отрывок из прозы, исполнить вокальный или танцевальный номер. На выступление отводится 10 минут. Подробную информацию будущие участники получат по электронной почте сразу после регистрации. С правилами приема в 2022 году можно ознакомиться на сайте ГИТИСа.
26 апреля перед прослушиваниями Екатерина Николаева проведет онлайн-лекцию для будущих абитуриентов. Она расскажет о том, как выбирать репертуар, готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее; познакомит с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году, и ответит на вопросы начинающих артистов.
"Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты родителей на поездку ребенка на первый тур прослушивания в Москву. "Поколение М" и ГИТИС открывают перед талантливыми ребятами из Поволжья возможность поступить в крупнейший театральный вуз страны. Это уникальный шанс проявить себя, получить рекомендации педагогов и определить свое будущее", — отметила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.
"Самарская область подарила российскому театру и кино множество известных имен. Ольга Остроумова, Николай Симонов, Эльдар Рязанов, Игорь Ясулович, Анна Уколова и множество других известных актеров и деятелей искусства родом из нашего края. Сегодня в регионе много молодых талантливых ребят, которые достойны учиться в крупнейшем театральном вузе страны. Цифровые технологии МТС помогут им приблизить свою мечту. Самарские школьники, не выходя из дома, могут познакомиться с педагогами ГИТИС, пройти онлайн-прослушивание и проверить свои шансы на поступление", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.