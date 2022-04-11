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Образование Общество

Новый "Урок цифры" расскажет школьникам Самарской области о low-code платформах

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 30 апреля пройдет "Урок цифры" по теме "Быстрая разработка приложений", подготовленный экспертами "1С". Организаторы проекта "Урок цифры" — АНО "Цифровая экономика", Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ведущими технологическими компаниями России — лидерами цифровой трансформации.

Ученики 1-11 классов узнают, как легко, качественно и в то же время быстро разрабатывать прикладные программные продукты. Урок состоит из видеоролика с объяснениями и интерактивного тренажера для закрепления знаний.

В видеолекции специалисты фирмы "1С" доступным для школьников любого возраста языком расскажут об основных особенностях и методах разработки программ с использованием специализированных средств ("low-code платформы"). Тренажер представляет собой более 50 заданий различного уровня сложности, ориентированного на детей начальной, средней и старшей школы.

Урок цифры "Быстрая разработка приложений" наглядно покажет школьникам и их родителям, что в реальности программирование и ИТ могут быть доступнее, чем кажутся на первый взгляд. Вместе с тем урок не снижает ценности ИТ-образования и подчеркивает, что чем лучше специалист овладевает программированием, чем глубже осваивает конкретные технологии, тем больше будут его возможности.

"ИТ-навыки расширяют возможности работы специалистов практически в любой сфере деятельности, а low-code платформы внедряются во все отрасли экономики и госсектор. Знания, которые сегодня получают школьники, могут стать началом их карьеры в ИТ и точно пригодятся и в творческой, и в управленческой работе. Интересно узнать, каким секторам экономики сейчас симпатизируют школьники, и какую стратегию они выберут в новой образовательной игре "Урока цифры", — прокомментировала Татьяна Трубникова, директор департамента координации программ и проектов Минцифры России.

"Как мы уже рассказывали в нашем "Уроке цифры" по теме "Цифровое производство" год тому назад, для специалиста по автоматизации критично важно понимать предметную специфику той деятельности, которую он автоматизирует. В этот раз ребята смогут пройти тренажер несколько раз, выбирая разные отрасли, и почувствовать необычайный интерес цифровой трансформации в различных сферах человеческой деятельности — образовании, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и так далее", — отметил Борис Нуралиев, директор фирмы "1С".

"Мы благодарим фирму "1С" за интересный урок и необычную подачу материала: вместе с новым героем, котом по имени Лоу Кот, в игровой доступной форме ребятам будет проще разобраться в достаточно сложных вопросах и освоить азы профессии разработчика. Новый урок дополняет разнообразную уникальную палитру "Уроков цифры", за все время проекта онлайн-тренажеры были использованы более 50 млн раз, они всегда доступны на сайте проекта", — комментирует Евгений Ковнир, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

В дополнение к "Уроку цифры" по теме "Быстрая разработка приложений" фирма "1С" планирует предложить самым смелым школьникам попробовать себя в реальной (не игровой) среде low-code. А для самых креативных предложат конкурсное задание самостоятельно придумать новые кейсы, и тем самым попробовать себя в роли постановщика задач для разработки приложений на low-code платформах.

Проект "Урок цифры" проводится в России с 2018 г., организаторы — Минпросвещения России, Минцифры России и организации "Цифровая экономика". Партнеры проекта — ведущие технологические компании в области ИТ, контент урока по Цифровому производству разработан специалистами фирмы "1С". Задачи проекта — знакомство школьников с современным миром цифровых технологий и ранняя профессиональная ориентация.

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Последние комментарии

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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