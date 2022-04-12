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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 замиксовала полезные сервисы в мультиподписке Mixx

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запускает новую мультиподписку Mixx. В нее входят 50 Гб интернета дополнительно к мобильному трафику в тарифе, музыка и кино, скидки на покупку техники Xiaomi, доставку еды и каршеринг. Mixx также включает возможность застраховать накопленные минуты и гигабайты, многие другие сервисы от Tele2 и партнеров.

Фото: предоставлено Tele2

Клиентам мобильного оператора стала доступна новая эксклюзивная мультиподписка Mixx — возможность пользоваться большим количеством сервисов с экономией для бюджета. Стоимость пакетной подписки значительно ниже, чем сумма платежей при подключении каждой из услуг по отдельности.

Пользователи Mixx получат: 50 Гб дополнительно к объему мобильного интернета в тарифе, безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, "ТамТам", соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и TikTok, использование пакета минут в тарифе для звонков на городские и междугородние номера. При подключении новой мультиподписки абоненты также смогут сохранить накопленные минуты и гигабайты, застраховав их от "сгорания". Mixx включает SMS-фильтр и двойную защиту от нежелательного контента.

Кроме того, подписчикам Mixx доступны специальные предложения от VK: контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink. Помимо этого, они получат бонусы и скидки от служб доставки продуктов Delivery Club, "Самокат" и "Еда ВКонтакте", каршеринга "Ситидрайв", облачного гейминга MY.GAMES Cloud. Клиенты также могут использовать скидки книжного сервиса "ЛитРес", образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, "Учи.ру" и "Учи.Дома", сервиса хранения данных "Облако Mail.ru", при покупке умных колонок "Капсула" и "Капсула Мини" с голосовым помощником Марусей.

C новой мультиподпиской клиенты Tele2 смогут приобрести технику Xiaomi со скидкой 10% в специальном разделе сайта mi.com. Они также получат повышенный кешбэк за покупки у партнеров программы лояльности "Больше".

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Создавая новую мультиподписку, мы включили в нее самые востребованные сервисы и услуги. Мы идем туда, где наш клиент. Партнерская модель развития бизнеса — ядро стратегии Tele2. Мы сотрудничаем с компаниями, которые являются лидерами в своей отрасли, такое партнерство комплементарно бизнесу и интересно клиентам. Выгода для пользователей очевидна — заплатить за одну услугу дешевле, чем оформлять подписки на сервисы по отдельности".

Активировать новую мультиподписку Mixx можно в мобильном приложении Tele2 или на сайте оператора tele2.ru/mixx. Первое подключение — бесплатное, далее стоимость составит 200 рублей в месяц. Плата за подписку будет списываться вместе с абонентской оплатой по тарифу.

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