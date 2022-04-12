В Самаре пустили троллейбусы по инновационной контактной сети

На Самарском мостовом переходе, строительство которого ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" пустили движение троллейбусов по маршруту № 6, по вновь обустроенной контактной сети.
Напомним, на время строительных работ троллейбусы курсировали по сокращенному маршруту, с 12 апреля движение стало осуществляться по полному циклу, между остановками "Губернский рынок" и "Совхоз "Волгарь".
В процессе возведения мостового перехода проведены масштабные работы по переустройству коммуникаций, сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения. Полностью переустроили систему ливневых канализаций. Устроили две новые насосные станции и два комплекса очистных сооружений.
На средства нацпроекта переустроили заново и троллейбусную контактную сеть общей протяженностью 11 км — с применением инноваций. Новые технологии для транспортного строительства недавно стали применять в регионах РФ, впервые их применили на троллейбусной контактной сети в Самарской области.
Были установлены модернизированные консольные изоляторы на кронштейнах. Устройства защищают провода электропередачи от сближения и замыкания, а также обеспечивают изоляцию в местах пересечений троллейбусных сетей между собой и с трамвайными сетями. Использование модернизированных изоляторов сократит количество коротких замыканий и преждевременное разрушение изоляции.
Также впервые в России и в Самаре применили крепления продольно-несущего троса к направляющим кронштейнам, которые выполнены выполнены из полимерных изоляционных материалов. Новая арматура контактной сети не разрушаются от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладают гидрофобными свойствами.
"Продолжительность работ составила: с августа 2021 года по 25 декабря 2021 года. Полностью смонтировали новую линию. Далее — пусконаладочная работа. Конструкции обеспечивают высокоизоляционную стойкость, надежность в эксплуатации и долговечность. Увеличили срок службы, будут стоять 50 лет", — рассказал соавтор изобретения, инженер-конструктор подрядной организации, выполнившей строительство контактной сети, Виктор Стройков.
Новые устройства практичнее и дешевле иностранных аналогов, они еще порадуют горожан своей эстетической привлекательностью — как будто парят в воздухе. Работы на объекте завершаются опережающими темпами. Запущено рабочее транспортные движение. Ведется благоустройство прилегающей территории и подготовка к подключению освещения.
Напомним, по контракту, срок ввода объекта — октябрь 2022 года.
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.