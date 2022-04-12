В Самаре пустили троллейбусы по инновационной контактной сети

На Самарском мостовом переходе, строительство которого ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" пустили движение троллейбусов по маршруту № 6, по вновь обустроенной контактной сети.

Напомним, на время строительных работ троллейбусы курсировали по сокращенному маршруту, с 12 апреля движение стало осуществляться по полному циклу, между остановками "Губернский рынок" и "Совхоз "Волгарь".

В процессе возведения мостового перехода проведены масштабные работы по переустройству коммуникаций, сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения. Полностью переустроили систему ливневых канализаций. Устроили две новые насосные станции и два комплекса очистных сооружений.

На средства нацпроекта переустроили заново и троллейбусную контактную сеть общей протяженностью 11 км — с применением инноваций. Новые технологии для транспортного строительства недавно стали применять в регионах РФ, впервые их применили на троллейбусной контактной сети в Самарской области.

Были установлены модернизированные консольные изоляторы на кронштейнах. Устройства защищают провода электропередачи от сближения и замыкания, а также обеспечивают изоляцию в местах пересечений троллейбусных сетей между собой и с трамвайными сетями. Использование модернизированных изоляторов сократит количество коротких замыканий и преждевременное разрушение изоляции.

Также впервые в России и в Самаре применили крепления продольно-несущего троса к направляющим кронштейнам, которые выполнены выполнены из полимерных изоляционных материалов. Новая арматура контактной сети не разрушаются от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладают гидрофобными свойствами.

"Продолжительность работ составила: с августа 2021 года по 25 декабря 2021 года. Полностью смонтировали новую линию. Далее — пусконаладочная работа. Конструкции обеспечивают высокоизоляционную стойкость, надежность в эксплуатации и долговечность. Увеличили срок службы, будут стоять 50 лет", — рассказал соавтор изобретения, инженер-конструктор подрядной организации, выполнившей строительство контактной сети, Виктор Стройков.

Новые устройства практичнее и дешевле иностранных аналогов, они еще порадуют горожан своей эстетической привлекательностью — как будто парят в воздухе. Работы на объекте завершаются опережающими темпами. Запущено рабочее транспортные движение. Ведется благоустройство прилегающей территории и подготовка к подключению освещения.

Напомним, по контракту, срок ввода объекта — октябрь 2022 года.