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Житель Самарской области вышел из колонии и совершил 13 краж В Самаре 90-летняя старушка отдала "за спасение" дочери почти 1 млн рублей Двух чиновников из Волжского района обвиняют в крупном мошенничестве Из-за нападения собак на ребенка в Новокуйбышевске возбудили уголовное дело Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

Преступления Происшествия

Житель Самарской области вышел из колонии и совершил 13 краж

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске в суд отправили уголовное дело 41-летнего безработного местного жителя, обвиняемого во множестве краж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Весной 2021 г. мужчина освободился из мест лишения свободы, а уже с сентября по ноябрь совершил 13 краж. Местами преступлений стали: филиал института, библиотека, техникум, баня, кафе, бары, детские сады, частная стоматологическая клиника, салон красоты, контора нотариуса и помещениях жилого дома, которых шел ремонт.

Злоумышленник придумывал разные легенды, чтобы проникнуть в здания. В учебных заведениях просил пропустить его в отдел кадров для трудоустройства, в детские садики заходил якобы за ребенком. Он забирал кошельки, сумки, электроинструменты, ноутбуки, телевизор и флакон туалетной воды. Все эти вещи мужчина прятал в одежду или сумку, так он вынесен телевизор из бани.

Полицейские нашли подозреваемого по отпечаткам пальцев.

Мужчина дал признательные показания по 13 эпизодам. Украденные вещи он продавал незнакомцам или сдавал в ломбарды. Общая сумма ущерба составила около 130 тыс. рублей. Правоохранители смогли найти ломбарде украденный из библиотеки ноутбук. Остальное похищенное имущество еще ищут.

Гид потребителя

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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