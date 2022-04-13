Житель Самарской области вышел из колонии и совершил 13 краж

В Новокуйбышевске в суд отправили уголовное дело 41-летнего безработного местного жителя, обвиняемого во множестве краж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Весной 2021 г. мужчина освободился из мест лишения свободы, а уже с сентября по ноябрь совершил 13 краж. Местами преступлений стали: филиал института, библиотека, техникум, баня, кафе, бары, детские сады, частная стоматологическая клиника, салон красоты, контора нотариуса и помещениях жилого дома, которых шел ремонт.

Злоумышленник придумывал разные легенды, чтобы проникнуть в здания. В учебных заведениях просил пропустить его в отдел кадров для трудоустройства, в детские садики заходил якобы за ребенком. Он забирал кошельки, сумки, электроинструменты, ноутбуки, телевизор и флакон туалетной воды. Все эти вещи мужчина прятал в одежду или сумку, так он вынесен телевизор из бани.

Полицейские нашли подозреваемого по отпечаткам пальцев.

Мужчина дал признательные показания по 13 эпизодам. Украденные вещи он продавал незнакомцам или сдавал в ломбарды. Общая сумма ущерба составила около 130 тыс. рублей. Правоохранители смогли найти ломбарде украденный из библиотеки ноутбук. Остальное похищенное имущество еще ищут.