Самарские предприниматели узнают, как сохранить команду и повысить ее эффективность в условиях кризиса

14 апреля региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей присоединиться к бесплатному вебинару "Управление командой: ценные советы на разные случаи жизни".

В условиях турбулентности бизнесу нужно максимально сосредоточить все внимание на команде и развитии компании, научиться абстрагироваться от происходящего и фокусироваться на быстром изменении привычных процессов в коллективе организации. Участники вебинара узнают, как грамотно выстроить процессы в команде и как сделать так, чтобы сотрудники гордились работой в компании и стремились к достижению максимальных результатов.

Экспертом вебинара выступит Кристина Самсонова, CEO и основатель агентства систематизации BIZ INSIDE, эксперт по созданию систем управления, продаж и HR в бизнесе с более чем 10-летним опытом в топ-менеджменте.

Для тех участников, которые подключатся в режиме реального времени, приготовлен подарок — шаблоны важных документов по работе с командой. Чтобы присоединиться к вебинару, необходимо зарегистрироваться по ссылке: e.startupsamara.ru/team-management.

Вебинар организован региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.