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Экономика и бизнес

Самарские предприниматели узнают, как сохранить команду и повысить ее эффективность в условиях кризиса

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 апреля региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей присоединиться к бесплатному вебинару "Управление командой: ценные советы на разные случаи жизни".

В условиях турбулентности бизнесу нужно максимально сосредоточить все внимание на команде и развитии компании, научиться абстрагироваться от происходящего и фокусироваться на быстром изменении привычных процессов в коллективе организации. Участники вебинара узнают, как грамотно выстроить процессы в команде и как сделать так, чтобы сотрудники гордились работой в компании и стремились к достижению максимальных результатов.

Экспертом вебинара выступит Кристина Самсонова, CEO и основатель агентства систематизации BIZ INSIDE, эксперт по созданию систем управления, продаж и HR в бизнесе с более чем 10-летним опытом в топ-менеджменте.

Для тех участников, которые подключатся в режиме реального времени, приготовлен подарок — шаблоны важных документов по работе с командой. Чтобы присоединиться к вебинару, необходимо зарегистрироваться по ссылке: e.startupsamara.ru/team-management.

Вебинар организован региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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