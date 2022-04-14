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Общество

В регионе пять человек пострадали от укусов клещей

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано пять пострадавших от укусов клещами (из них три ребенка), сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано три экземпляра клещей, снятых с людей, в одном экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 33,3%.

На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано два экземпляра клещей, боррелии не обнаружены.

В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2022 г. запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4164,4 га.

Ежегодно профилактические прививки проводятся лицам, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в эндемичных территориях (лесники, нефтяники, геологи, строители и другие категории работников). 

 

Гид потребителя

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Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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