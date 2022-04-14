В регионе пять человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано пять пострадавших от укусов клещами (из них три ребенка), сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано три экземпляра клещей, снятых с людей, в одном экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 33,3%.

На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано два экземпляра клещей, боррелии не обнаружены.

В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2022 г. запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4164,4 га.

Ежегодно профилактические прививки проводятся лицам, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в эндемичных территориях (лесники, нефтяники, геологи, строители и другие категории работников).