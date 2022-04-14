В Самаре пройдет вечер стихов и музыки Stihogram

В воскресенье, 17 апреля, в 19:00, в ресторане "Панорама" отеля "Ренессанс" (ул. Ново-Садовая 162в) пройдет поэтический вечер Stihogram (18+).

Самарские поэты выступят на одной сцене. Также зрителей ждет живая музыка. В конце вечера — свободный микрофон для всех желающих.

"Чувственная лирика, злободневная сатира и философские этюды в сочетании с джазовыми композициями в исполнении дуэта саксофонистов "Николь и Мишель" не оставят равнодушных. Великолепный вид, открывающийся из окон ресторана, и закатное солнце станут идеальными декорациями вечера", — заявляют организаторы.

Подробности о встрече можно найти в социальных сетях @sam.stihogram.