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Литература Культура

В Самаре пройдет вечер стихов и музыки Stihogram

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 апреля, в 19:00, в ресторане "Панорама" отеля "Ренессанс" (ул. Ново-Садовая 162в) пройдет поэтический вечер Stihogram (18+).

Самарские поэты выступят на одной сцене. Также зрителей ждет живая музыка. В конце вечера — свободный микрофон для всех желающих.

"Чувственная лирика, злободневная сатира и философские этюды в сочетании с джазовыми композициями в исполнении дуэта саксофонистов "Николь и Мишель" не оставят равнодушных. Великолепный вид, открывающийся из окон ресторана, и закатное солнце станут идеальными декорациями вечера", — заявляют организаторы.

Подробности о встрече можно найти в социальных сетях @sam.stihogram.

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