СГИК и Российская Академия музыки имени Гнесиных станут партнерами

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Российской академией музыки имени Гнесиных. Ректор СГИК Ольга Наумова и ректор академии Александр Рыжинский обсудили перспективы совместных творческих и образовательных проектов.
В рамках соглашения вузы договорились о реализации совместных проектов в области культуры, искусства, образования и науки. Педагоги Самарского института культуры и легендарной "Гнесинки" будут оказывать взаимную методическую и информационную поддержку культурным, образовательным и социально значимым событиям, которые проводятся на площадках вузов.
Также в перспективе - организация и проведение совместных мероприятий, научно-творческих конференций, лекций, семинаров, производственных практик, студенческих и педагогических стажировок.
Валерий Гроховский, проректор академии музыки имени Гнесиных, профессор, известный джазовый пианист и композитор, станет куратором и мастером курса набора 2022 года в СГИК профилей "Инструменты эстрадного оркестра" и "Музыкальная педагогика".
Параллельно была достигнута договоренность о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Академией джаза Игоря Бутмана. В рамках партнерства студенты вуза прошли недельную стажировку в учебном учреждении, а преподаватель Академии - известный журналист Кирилл Мошков - провел в Самаре на базе МКТК "Дирижабль" цикл открытых лекций.
Запустился и еще один творческий проект. В начале мая студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры проведут совместный концерт с Самарским муниципальным концертным духовым оркестром "Победа. Музыка. Весна!"
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.