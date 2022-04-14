СГИК и Российская Академия музыки имени Гнесиных станут партнерами

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Российской академией музыки имени Гнесиных. Ректор СГИК Ольга Наумова и ректор академии Александр Рыжинский обсудили перспективы совместных творческих и образовательных проектов.

В рамках соглашения вузы договорились о реализации совместных проектов в области культуры, искусства, образования и науки. Педагоги Самарского института культуры и легендарной "Гнесинки" будут оказывать взаимную методическую и информационную поддержку культурным, образовательным и социально значимым событиям, которые проводятся на площадках вузов.

Также в перспективе - организация и проведение совместных мероприятий, научно-творческих конференций, лекций, семинаров, производственных практик, студенческих и педагогических стажировок.

Валерий Гроховский, проректор академии музыки имени Гнесиных, профессор, известный джазовый пианист и композитор, станет куратором и мастером курса набора 2022 года в СГИК профилей "Инструменты эстрадного оркестра" и "Музыкальная педагогика".

Параллельно была достигнута договоренность о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Академией джаза Игоря Бутмана. В рамках партнерства студенты вуза прошли недельную стажировку в учебном учреждении, а преподаватель Академии - известный журналист Кирилл Мошков - провел в Самаре на базе МКТК "Дирижабль" цикл открытых лекций.

Запустился и еще один творческий проект. В начале мая студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры проведут совместный концерт с Самарским муниципальным концертным духовым оркестром "Победа. Музыка. Весна!"