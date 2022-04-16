Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти

В пятницу, 15 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования. Первым стал завод "Лада-Флект", где производятся промышленные вентиляторы.

Как рассказал технический директор компании "Лада-Флект" Константин Старобинский, завод работает в две смены, на предприятии трудятся 150 человек. В настоящее время предприятие поставляет оборудование для "Росэнергоатома", "Атомстройэкспорта", РЖД, "РусГидро", метрополитенов в российских городах и ряду других компаний. Среди крупнейших экспортных поставок оборудования руководитель предприятия выделил заказы, выполняемые для атомных электростанций в Бангладеш и Индии. Также завод осуществляет поставки в страны Европы.

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, достаточно широк: это всевозможные промышленные вентиляторы, вентиляторы дымоудаления, тепловентиляторы, воздушно-тепловые завесы, промышленные кондиционеры, воздуховоды.

В 2013 г. на предприятии была введена в строй автоматизированная линия по обработке и хранению металла Lada Night Train. В 2018 г. была запущена линия электроосаждаемой окраски. Новое покрытие позволяет удвоить срок службы металлических изделий без коррозии и создавать изделия для всех климатических зон.

Генеральный директор "Лада-Флект" Игорь Старобинский, говоря о возможностях предприятия по импортозамещению, подчеркнул: "Когда мы организовывали наше предприятие, мы изначально инвестировали деньги в возможности, не ставя себе задачу выпускать только один продукт. Благодаря тому, что у нас есть собственное производство, сейчас у нас эти возможности появились. Мы готовы делать то, чего никогда не делали".

Также он обратил внимание на возможные в будущем проблемы со специализированными электромоторами, которые применяются в оборудовании продовольственных магазинов, предназначенном для хранения продуктов. "Работу по импортозамещению нужно начинать уже сейчас", - отметил Игорь Старобинский.

Дмитрий Азаров поручил министру промышленности и торговли региона Андрею Шамину подготовить аналитическую записку по данному вопросу для дальнейшей работы с федеральным министерством. "Мы готовы действовать в интересах компании, обращаясь с письмами, выходя на связь с нашими коллегами из министерства промышленности, министерства экономического развития", - заявил Дмитрий Азаров, говоря о поддержке предприятия в сфере международного сотрудничества и развития новых направлений деятельности.

Также Дмитрий Азаров ознакомился с работой завода кондиционеров "Август" - одного из ведущих предприятий страны по производству климат-систем и отопителей для легковых и грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов, дорожно-строительной техники и автобусов. На рынке компания с 2005 года и первоначально ориентировалась на производстве кондиционеров для сельхозтехники. Постепенно линейка товаров расширялась, и сейчас продукция востребована на 52 российских заводах, в первую очередь автомобильных. В числе внутренних клиентов - АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод и другие. Есть и зарубежные партнеры: предприятие не раз отмечалось как лучший экспортер в своей отрасли.

В санкционных условиях, как отметил заместитель гендиректора компании Андрей Васильев, предприятие продолжает стабильно работать и выпускает более двух тысяч систем в месяц. Проблемы, конечно, у "Августа" возникли - с логистикой, проведением валютных платежей, отказами в отгрузке от иностранных партнеров, увеличением стоимости отечественных комплектующих... Но эти вопросы решаемы, уверен Андрей Васильев. "Я бы назвал это временными сложностями, и мы с ними боремся. Пытаемся справляться своими силами: ищем альтернативные варианты, источники. Наше конкурентное преимущество - уровень локализации и качество продукции", - отметил он. Качество здесь под особым контроль.

Предприятие инвестировало немалые средства в создание инженерно-технического центра, который позволяет проводить все необходимые испытания для климатического оборудования. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Комплекс для России уникальный, потому что способен в том числе тестировать крупные накрышные кондиционеры для автобусов, которые в России производят только в Тольятти. Главный конструктор "Августа" Роман Матвеев поделился, что "сердце" центра - это климатический стенд. Он состоит из двух раздельных камер, в которых независимо друг от друга можно создавать различные температурные режимы (от "минус" 20 до +60) и влажность (от 30 до 90%). "Такого нет ни у кого", - констатировал он.

Готово предприятие осваивать и новые рынки. Генеральный директор "Августа" Елена Лысенко рассказала Дмитрию Азарову, что компания планирует изготавливать компрессоры, которые сейчас востребованы. Глава региона заявил о готовности поддержать проект. "Я знаю, что у вас есть потребность в дополнительных земельных участках, для размещения новых производственных площадей. Где нужна помощь?" - спросил губернатор. "Мы сейчас работаем на территории сельскохозяйственного акционерного общества "Овощевод", поэтому хотелось бы расширяться здесь. Основная проблема - это инженерная инфраструктура, ее модернизация", - заметила Елена Лысенко.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе есть практика придания крупным инвестиционным проектам статуса приоритетных. "Я в вашем проекте очень заинтересован. Что касается инженерной инфраструктуры, то когда проект признается стратегическим для нашего региона, областное правительство оказывает всемерную помощь", - напомнил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил региональным минпрому и минэко организовать помощь в реализации задуманного "Августом".