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Новая версия аварии на Чернобыльской АЭС - в напряженном шпионском детективном сериале с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала "Чернобыль", в основе которого лежат реальные факты. Напряженный 12-серийный шпионский детектив рассказывает свою версию событий, которые разворачивались в Чернобыле и вокруг него до и после рокового апреля 1986 года.

Сериал создан специально для видеосервиса и войдет в линейку Wink Originals. С 19 апреля 2022 года каждый вторник будет выходить по два эпизода сериала.

"Трагедия в Чернобыле находится в зоне пристального внимания кинематографистов и телевизионщиков уже более трети века. Авторы нового исторического сериала предлагают свою версию событий - в жанре шпионского детектива. Иностранным разведчикам поставлена задача сорвать процесс разрядки и переговоры СССР и США по разоружению. Но политическая целесообразность не дает завершить расследование и прямо назвать действующих лиц. В сериале много сюжетных линий, но в центре - необыкновенный героизм обычных людей, которые предотвратили разрастание аварии и тяжелейшие последствия, которые могли поразить всю Европу. Даже тем, кто смотрел другие фильмы о чернобыльской катастрофе, будет интересно и познавательно увидеть новую версию и контекст событий. Тем более что сериал собрал отличных актеров и очень крутую съемочную группу", - отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Весна 1986 года. КГБ становится известно об усилении интереса иностранных спецслужб к Чернобыльской АЭС. В Припять прибывает военный контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко), который должен выявить и обезвредить американского шпиона. Опытный сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов) оказывается вблизи АЭС 25 апреля, а в ночь на 26-е произошла одна из самых страшных катастроф в истории атомной энергетики. Стала ли авария результатом диверсионной деятельности или у нее другие причины? Какие связи были у Ленца среди персонала атомной электростанции и как он их использовал? Мучительный многовекторный анализ идет на фоне героических усилий спасателей, пытающихся остановить радиоактивное заражение. Николаев сам участвует в опаснейшей спасательно-исследовательской операции. Личный приказ Горбачева останавливает официальное расследование, но Николаев продолжает искать правду. Истинные причины действий героев истории станут понятны только много лет спустя…

Автор сценария - Валентин Спиридонов, режиссер - Алексей Мурадов. В сериале также снимались Надежда Михалкова (жена Николаева), Мария Андреева, Владимир Юматов, Юрий Цурило, Александр Феклистов, Елена Яковлева и другие.

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