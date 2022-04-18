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Единый день открытых дверей дал старт приемной кампании федерального проекта "Профессионалитет"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 апреля, на площадках федерального проекта "Профессионалитет" в Поволжском государственном колледже, Самарском колледже сервиса и производственного оборудования, Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения, губернском колледже Сызрани, Сызранском политехническом колледже, Самарском колледже железнодорожного транспорта прошел Единый день открытых дверей.

Единый день открытых дверей дал старт приемной кампании проекта "Профессионалитет" Минпросвещения России. Прием на обучение в рамках проекта "Профессионалитет" будет вестись на базе как 9-х, так и 11-х классов.

В этом году 475 школьников Самарской области станут участниками проекта и начнут свое обучение по востребованным у работодателей профессиям и специальностям: оператор станков с программным управлением; токарь на станках ЧПУ; фрезеровщик на станках ЧПУ, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, автоматика и телемеханика на транспорте и др.

Единый день открытых дверей начался с регионального родительского собрания в онлайн-формате, к которому присоединились около 20 тысяч родителей обучающихся 7-11 классов Самарской области.

"Основная цель федерального проекта "Профессионалитет" - это подготовка специалистов по наиболее востребованным профессиям и специальностям под конкретные запросы работодателей и при их непосредственном участии в образовательном процессе. Это позволит снизить срок адаптации студента на его будущем рабочем месте", - пояснила и.о. министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Также реализация проекта позволит существенно модернизировать материально-техническую базу колледжей региона, повысить кадровый потенциал педагогического состава и качество подготовки квалифицированных рабочих. 

На площадках колледжей состоялись мастер-классы и профессиональные пробы, встречи с работодателями, среди которых ПАО "ОДК-Кузнецов" и акционерное общество "Салют", "Завод Продмаш", акционерные общества "Тяжмаш" и "ЕПК Самара", РКЦ "Прогресс" и Куйбышевская железная дорога.

В 2022 году гранты в рамках федерального проекта "Профессионалитет" получат 70 колледжей из 43 регионов России, на базе которых будут созданы образовательно-производственные центры (кластеры) по отраслям экономики. 25 марта 2022 года два самарских колледжа - Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова (структурное подразделение СамГУПС) - были объявлены победителями конкурса на грантовую поддержку правительства РФ в размере 100 млн рублей.

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Последние комментарии

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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