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Банк "Открытие": Более 90% жителей ПФО не планируют покупать иностранную валюту

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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59% жителей Приволжского федерального округа не имеют запасов наличной валюты. 60% используют ее как подушку финансовой безопасности, а не как платежное средство. Лишь 10% готовы покупать валюту на "черном рынке". Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

41% жителей Приволжья имеют запасы наличной валюты, у 59% её нет. Среди валют, в которых жители округа хранят запасы наличных, доминируют доллар США (66%) и евро (30%). Наличные юани есть у 3% опрошенных.

60% используют валюту в качестве подушки безопасности. 28% — для оплаты в зарубежных поездках. Еще 19% назвали другие причины: "на всякий случай", "остались после поездки за границу", "просто лежат, как сувенир".

47% опрошенных не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. 14% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас. 14% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, 18% — из-за слишком высокого курса. 14% сообщили, что покупали валюту раньше и планируют делать это сейчас.

К покупке валюты на "черном рынке" большинство жителей округа относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 54% не собираются покупать валюту вовсе. 6% согласны купить валюту на "черном рынке", если курс там будет лучше, ещё 4% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.

54% жителей Приволжского федерального округа относятся к действующим валютным ограничениям (запрет на вывоз из России суммы в эквиваленте более чем 10 тысяч долларов, ограничения на снятие валюты с валютных вкладов) нейтрально. 32% поддержали такие ограничения, считая их вынужденной мерой. 14% полагают, что все валютные ограничения необходимо отменить.

*Опрос проводился 8–14 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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