До 4 мая самарцы должны заявить в ФНС о доходах

До окончания декларационной кампании 2022 г. остается две недели. Напоминаем жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая заявить доходы, полученные в течение 2021 года.

О доходах должны отчитаться налогоплательщики, которые в 2020 г:

- получили доходы от продажи автомобиля, объектов недвижимости, находившихся в собственности меньше минимального срока владения;

- сдавали в аренду квартиру, комнату, иное имущество;

- выиграли небольшую сумму в лотерею;

- получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства и т.д. не от близких родственников;

- получили доход за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера;

- получили доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;

- иные доходы, налог с которых не был удержан.

Также представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.

В случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн руб., а иного имущества - до 250 тыс. руб. налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Направить декларацию формы 3-НДФЛ можно:

- в электронном виде через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;

- через приложение "Налоги ФЛ";

- на бумажном носителе - обратившись лично в налоговый орган по месту постановки на учет (по месту жительства, прописки);

- на бумажном носителе по почте с описью вложения.

Для упрощения процедуры подачи декларации лучше воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Он поможет заполнить и направить налоговую декларацию в интерактивном режиме. Подключиться к Личному кабинету можно в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Декларацию также можно заполнить онлайн через программу "Декларация" на сайте ФНС России.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года. При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации - 4 мая 2022 года - не распространяется на получение налоговых вычетов. Получить стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты можно в течение календарного года.