Нефтяники предприятий НК "Роснефть" пополнили региональный банк крови на 50 литров

В канун Всероссийского национального Дня донора и весенней "Недели добра" ООО "НЗМП" и АО "НК НПЗ" повели традиционную совместную акцию по сдаче донорской крови.
Прямо перед центральной проходной предприятий был развернут передвижной пункт по приему донорской крови Самарской областной клинической станции переливания крови.
В акции приняли участие 114 сотрудника предприятий "Роснефти". Среди них немало доноров со стажем, но, самое главное, много новичков.
"Для меня это первый опыт, — делится оператор технологических установок цеха № 23 Новокуйбышевского завода масел и присадок Владислав Дудрин. — Многие мои коллеги уже имеют звание "Почетный донор", а я все не решался. Сегодня, когда увидел, столько желающих, осознал — какое важно дело мы сделали вместе".
Его поддерживает инженер по качеству ЦЗЛ (ИЛ) НЗМП Анна Гаврилова:
"Когда моей дочери потребовалось переливание крови, нам помогло очень много людей. Теперь я решила сама помочь другим. Тем более что группа крови у меня достаточно редкая — первая отрицательная. Возможно, благодаря тому, что я сегодня сдала кровь, завтра врачи спасут чью-то жизнь".
Мнение и. о. заведующей отделения подготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови Яна Глебова:
"Мы давно сотрудничаем с промышленными предприятиями, особенно активно и плодотворно с компанией "Роснефть", где уделяется большое внимание здоровью работников, что очень важно для донора".
На НЗМП работники проходят диспансеризацию, реализуется программа "Энергия жизни", созданы все условия для занятия спортом и другими физическими активностями.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.