Нефтяники предприятий НК "Роснефть" пополнили региональный банк крови на 50 литров

В канун Всероссийского национального Дня донора и весенней "Недели добра" ООО "НЗМП" и АО "НК НПЗ" повели традиционную совместную акцию по сдаче донорской крови.

Прямо перед центральной проходной предприятий был развернут передвижной пункт по приему донорской крови Самарской областной клинической станции переливания крови.

В акции приняли участие 114 сотрудника предприятий "Роснефти". Среди них немало доноров со стажем, но, самое главное, много новичков.

"Для меня это первый опыт, — делится оператор технологических установок цеха № 23 Новокуйбышевского завода масел и присадок Владислав Дудрин. — Многие мои коллеги уже имеют звание "Почетный донор", а я все не решался. Сегодня, когда увидел, столько желающих, осознал — какое важно дело мы сделали вместе".

Его поддерживает инженер по качеству ЦЗЛ (ИЛ) НЗМП Анна Гаврилова:

"Когда моей дочери потребовалось переливание крови, нам помогло очень много людей. Теперь я решила сама помочь другим. Тем более что группа крови у меня достаточно редкая — первая отрицательная. Возможно, благодаря тому, что я сегодня сдала кровь, завтра врачи спасут чью-то жизнь".

Мнение и. о. заведующей отделения подготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови Яна Глебова:

"Мы давно сотрудничаем с промышленными предприятиями, особенно активно и плодотворно с компанией "Роснефть", где уделяется большое внимание здоровью работников, что очень важно для донора".

На НЗМП работники проходят диспансеризацию, реализуется программа "Энергия жизни", созданы все условия для занятия спортом и другими физическими активностями.