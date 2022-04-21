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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Цифровое партнерство: "Ростелеком" фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия ведения бизнеса, поэтому "Ростелеком" запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус на главном, а специальные условия сэкономят бюджет.

Так, предпринимателям доступна для подключения линейка тарифов "Скорость" до 300 Мб/с. Для подключившихся до конца 2022 года тариф будет заморожен в течение двух лет. Стабильный и быстрый интернет по фиксированной цене обеспечит бесперебойную работу цифровых сервисов и связь с клиентами и партнерами.

"Ростелеком" также предлагает компаниям на особых условиях технологичные услуги, которые помогут сохранять связь с клиентами и контроль над бизнесом — "Виртуальную АТС" и "Видеонаблюдение". При одновременном подключении ШПД получить эти облачные сервисы под ключ можно со скидкой 50%. Специальные тарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.

В рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства в новых рыночных условиях "Ростелеком" разработал специальный тариф и для услуги 8-800 при подключении ее вместе с мобильной связью "Ростелекома". Стоимость минуты входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 8-800 — надежный инструмент сохранения клиентов в текущих условиях.

"Российская экономика проходит очередные испытания, которые отражаются на всех сегментах рынка. Как цифровой партнер для бизнеса и государства, "Ростелеком" обладает большим опыт поддержки клиентов любого масштаба. Сегодня мы делаем акцент на сегменте малого и среднего предпринимательства, предлагая его представителям надежные и технологичные решения, которые помогут без дополнительных затрат сохранять фокус на главном — непрерывности и безопасности производства и заботе о клиентах. Продукты цифровой экосистемы "Ростелекома" на специальных условиях — наш вклад в развитие важнейшего сегмента рынка, которым, без сомнения, является МСП", — подчеркнул Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома".

Специальные предложения для малого и среднего бизнеса действуют при подключении до конца года. Подробные условия акций доступны на сайте компании.

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