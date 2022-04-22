Дарья Касаткина завершила свое выступление на турнире в Германии

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте, пишет "Чемпионат".

26-я ракетка мира потерпела поражение от тунисской теннисистки Онс Жабер со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

За два сета Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала все три заработанных брейк-пойнта. На счету 10-й ракетки мира Жабер — ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и всего пять брейков при 12 брейк-пойнтах.