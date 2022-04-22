В мае увеличится количество рейсов из Самары в Сочи

Из международного аэропорта Курумоч увеличивается число прямых рейсов в Сочи.

С 3 по 27 мая в расписание аэропорта добавлен рейс авиакомпании "Россия" по вторникам и пятницам. Для выполнения полетов будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800.

В период с 30 апреля по 31 мая авиакомпания Nordwind добавляет частоты на данном направлении — рейсы в Сочи будут выполняться по вторникам и субботам.

В летнем расписании полеты в курортную столицу России также запланированы у авиакомпаний "Уральские авиалинии", Azur Air и Smartavia.