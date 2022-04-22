В мае увеличится количество рейсов из Самары в Сочи

Из международного аэропорта Курумоч увеличивается число прямых рейсов в Сочи.
С 3 по 27 мая в расписание аэропорта добавлен рейс авиакомпании "Россия" по вторникам и пятницам. Для выполнения полетов будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800.
В период с 30 апреля по 31 мая авиакомпания Nordwind добавляет частоты на данном направлении — рейсы в Сочи будут выполняться по вторникам и субботам.
В летнем расписании полеты в курортную столицу России также запланированы у авиакомпаний "Уральские авиалинии", Azur Air и Smartavia.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.