Работники КНПЗ выстроились в очередь, чтобы сдать кровь

В Национальный день донора Куйбышевский НПЗ провел совместную акцию с Самарской станцией переливания крови. Добровольцами стали более 140 заводчан — приемный мобильный пункт работал на территории предприятия несколько часов. После необходимых процедур сданная кровь поступит в лечебные учреждения, где с ее помощью спасут не одну жизнь.

Корпоративный день донора на заводе проводится пятый год, и число желающих бескорыстно помочь тем, кто в этой помощи нуждается, только растет.

"На заводе я работаю недавно. А вот донором стал гораздо раньше — еще в 2013 году и сдаю кровь каждые три месяца, — рассказал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 8 Павел Ильин. — Моя мама медработник, и она не понаслышке знает, что больным и пострадавшим людям кровь нужна каждый день. Поэтому воспользовался случаем сдать кровь прямо на территории завода".

Чтобы всегда быть готовым протянуть руку помощи, Павел Ильин следит за важной информацией в группе ВКонтакте "Я донор Самара". Однажды, например, экстренное переливание понадобилось ребенку, и сотрудник НПЗ оперативно откликнулся. Таких почетных доноров, как Павел, то есть людей, которые сдавали кровь больше 40 раз, на предприятии немало. В этот день к ним присоединились и новички, среди которых электромонтер цеха № 8 Сергей Архипов. Заводчанин признался, что волновался, но помогла уверенность в том, что его поступок поддержит того, кто попал в сложную ситуацию.

По примерным подсчетам медиков кровь, сданная нефтепереработчиками, поможет спасти около 350 жизней.