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МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте. Это предусмотрено соглашением, подписанным сегодня с Хокимиятом столицы. В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте.

"Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Развивается законодательство в сфере охраны природы, промышленные предприятия ищут возможности для сокращения негативного влияния. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу — они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации. У МегаФона есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить Хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с МегаФоном. Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. Так, в 2020 году вступила в силу стратегия трансформации регионов и отраслей "Цифровой Узбекистан-2030". За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с МегаФоном — логичное продолжение начатого", — говорит заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен.

Среди решений МегаФона, успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа "МегаФон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды — воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления в удобном формате — по электронной почте, в пуш-уведомлении или SMS. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.

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