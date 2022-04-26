В Самарской области уроки по понедельникам начинаются с поднятия флага и исполнения гимна РФ

В понедельник, 25 апреля, в Самарской области дали начало новой традиции — поднятию флага и исполнению гимна России в школах начале каждой учебной недели. Одной из первых включилась школа № 1 "Образовательный центр" поселка городского типа Смышляевка.
Начинать неделю с такого торжественного мероприятия — поручение губернатора Дмитрия Азарова. Ранее, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об исполнении гимна и поднятии государственного флага в школах в начале учебной недели. "Это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно", — отметил президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Старт новой патриотической традиции в нашем регионе дал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. "Мы решили не ждать начала нового учебного года и сегодня даем старт очень доброй патриотической традиции. Теперь во всех школах, колледжах и техникумах в которых есть техническая возможность, а у нас их 427, каждая учебная неделя будет начинаться с торжественной линейки. На ней будет звучать гимн и проходить церемония поднятия флага, — пояснил министр. — Эта добрая традиция сплачивает коллективы, молодежь, педагогов".
Торжественная линейка в школе № 1 открылась исполнением гимна Российской Федерации. Церемония продолжилась награждением педагогов, активно реализующих программу по патриотическому воспитанию молодежи. Виктор Акопьян тепло поблагодарил учителей за их труд и неравнодушие. Продолжил чествование Глава Волжского района Евгений Макридин, вручив почетные грамоты членам юнармейского отряда "Сокол" и пожелав им с честью нести свою службу.
"Сегодня в нашей школе прошло мероприятие, которое оставит след в сердцах каждого. Поднятие флага для нашей школы — это новая еженедельная традиция, которая несет в себе воспитание патриотизма и гражданственности нашего поколения", — поделился впечатлением ученик 9 класса Андрей Аниськин.
"Мы, конечно, очень горды, что нам удостоилось в числе первых провести торжественную линейку с поднятием флага и исполнением гимна России. Мы готовились с ребятами и учителями к этому мероприятию", — отметила врио директора школы № 1 "Образовательный центр" поселка городского типа Смышляевка Ирина Анпилогова.
В 2022–2023 гг. все школы региона будут оснащены соответствующим оборудованием, которое позволит поднимать флаг России в торжественной обстановке.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.