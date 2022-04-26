В Самарской области уроки по понедельникам начинаются с поднятия флага и исполнения гимна РФ

В понедельник, 25 апреля, в Самарской области дали начало новой традиции — поднятию флага и исполнению гимна России в школах начале каждой учебной недели. Одной из первых включилась школа № 1 "Образовательный центр" поселка городского типа Смышляевка.

Начинать неделю с такого торжественного мероприятия — поручение губернатора Дмитрия Азарова. Ранее, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об исполнении гимна и поднятии государственного флага в школах в начале учебной недели. "Это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно", — отметил президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

Старт новой патриотической традиции в нашем регионе дал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. "Мы решили не ждать начала нового учебного года и сегодня даем старт очень доброй патриотической традиции. Теперь во всех школах, колледжах и техникумах в которых есть техническая возможность, а у нас их 427, каждая учебная неделя будет начинаться с торжественной линейки. На ней будет звучать гимн и проходить церемония поднятия флага, — пояснил министр. — Эта добрая традиция сплачивает коллективы, молодежь, педагогов".

Торжественная линейка в школе № 1 открылась исполнением гимна Российской Федерации. Церемония продолжилась награждением педагогов, активно реализующих программу по патриотическому воспитанию молодежи. Виктор Акопьян тепло поблагодарил учителей за их труд и неравнодушие. Продолжил чествование Глава Волжского района Евгений Макридин, вручив почетные грамоты членам юнармейского отряда "Сокол" и пожелав им с честью нести свою службу.

"Сегодня в нашей школе прошло мероприятие, которое оставит след в сердцах каждого. Поднятие флага для нашей школы — это новая еженедельная традиция, которая несет в себе воспитание патриотизма и гражданственности нашего поколения", — поделился впечатлением ученик 9 класса Андрей Аниськин.

"Мы, конечно, очень горды, что нам удостоилось в числе первых провести торжественную линейку с поднятием флага и исполнением гимна России. Мы готовились с ребятами и учителями к этому мероприятию", — отметила врио директора школы № 1 "Образовательный центр" поселка городского типа Смышляевка Ирина Анпилогова.

В 2022–2023 гг. все школы региона будут оснащены соответствующим оборудованием, которое позволит поднимать флаг России в торжественной обстановке.